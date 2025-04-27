Cem Küçük canlı yayında ağzından kaçırdı! Hemen düzeltmeye çalıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük canlı yayında söylediği sözleri hemen düzeltmeye çalıştı. Bu anlar sosyal medya kullanıcıları tarafında defalarca paylaşıldı.

İktidara yakınlığı ile tanınan gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında Barış Yarkadaş ile tartıştığı sırada sözlerini savunurken "Savcının gönderdiği yazılarda var bu" ifadelerini kullandı. Cem Küçük'ün bu sözlerini hemen düzeltmeye çalışması ve mimikleri dikkat çekti.

AKP iktidarının muhalefete yönelik gözaltı ve tutuklamaları önceden duyum aldığını söyleyerek açıklayan Cem Küçük'ten itiraf gibi açıklama geldi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Cem Küçük, "Savcının gönderdiği yazılarda var bu" dedi. Küçük hemen sonra 'sızdığı' diyerek kendisini düzeltmeye çalıştı. O anlar sosyal medyanın gündemine düştü. Yayının o dakikaları vatandaşlar tarafından defalarca paylaşılarak gündemde tutuldu.

Cem Küçük daha önceki bir açıklamasında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le yakın arkadaş olduklarını söylemişti.

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