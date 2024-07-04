Cem Küçük canlı yayında ilk kez açıkladı. Emeklilere o tarihte bir zam daha gelecek

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Cem Küçük canlı yayında ilk kez açıkladı. Emeklilere o tarihte bir zam daha gelecek

Hükümete yakınlığı ile bilinen Cem Küçük, canlı yayında emeklilere o tarihte bir zam daha geleceğini açıkladı.

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