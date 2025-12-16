Ünlü isimlerle başlayan uyuşturucu operasyonu ünlü spikerlere sıçramış son olarak aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. İfadelerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak'ın da adı geçmişti.

Torlak'ın Mehmet Akif Ersoy'u çocukluğundan beri tanıdığını belirtip hakkındaki tüm iddiaları redderek görevinden istifa etmesi dikkat çekmişti.

TGRT canlı yayında olayı değerlendiren gazeteci Cem Küçük Torlak'a sert sözlerle yüklenerek Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini ifade etti. Torlak'ın evinin değerinin 40 milyon TL, arabasının değerinin 10 milyon TL olduğunu söyleyen Küçük, "Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz" ifadelerini kullanarak elindeki belgelere dikkat çekti.

Cem Küçük'ün Furkan Torlak'la ilgili açıklamaları şöyle:

"Furkan Torlak için şunu söyleyeyim. Ben daha önce benim hakkımda defalarca külliyede yaygaya yaptığını biliyorum. Bunu 3-4 kişiden de doğrulattım. Bu HAS Parti ekibiyle gelmiş buraya. Bir ara turizm bakanlığına gitmişler tutmamışlar, başka bakanlığa gitmiş oradan Fahrettin Bey de sağolsun gider ayak onu Dezenformasyonla Mücadelenin başına atamış. O 2-3 kişinin verdiği ifadede Furkan'ın da adı geçiyor. Yani bazı kirli işlerde... Ama bunu çok net söylüyorum uyuşturucu testinden Furkan Torlak'ın da geçmesi lazım. Meseleyi kişiselleştirmek istemem ama Ankara'da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Yani Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı belgeleriyle de mevcut. Neler yaptığın arsaları kapattığın biliniyor. Yani bakanlar hakkında bile kalkıp şunların hakkında istihbarat raporu hazırladı deyip, 'Cumhurbaşkanımız böyle istedi' ya da 'Külliye böyle istedi' diyerek o kişi hakkında olumsuz rapor hazırlayıp bunları sağa sola dağıtıyorlar. Bakanları da korkutmaya çalışıyorlar. O yüzden bugün ben de yazdım, Birgün Gazetesi'nde de bir haber gördüm, Furkan Torlak'ın da uyuşturucu testinden geçmesi lazım."

Öte yandan Torlak’ın DMM’deki görevinden önce AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.