BirGün yazarı gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 25 Kasım Salı günü Çağlayan’da hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

CEM KÜÇÜK İHBAR ETTİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, Arapkirli’nin 23 Ekim 2024’te X hesabından yaptığı bir paylaşımı hedef göstermesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı’nın izin vermesiyle hazırlanan iddianamede Arapkirli hakkında TCK 299/1-2 kapsamında "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla hakim karşına çıkacak.

'ÇOK KÖTÜ BİR SENARİSTSİN… ZATEN HEP ÖYLEYDİN'

Arapkirli hakkında açılan davanın konusu ise; 23 Ekim 2024’te X’te yaptığı “ÇOK KÖTÜ BİR SENARİSTSİN… Zaten hep öyleydin” paylaşımı oldu.

Cem Küçük, söz konusu paylaşımı alıntılayarak Arapkirli’yi Cumhurbaşkanı’nı hedef almakla suçlamış ve “Emniyet ve yargımız bu kişi için gereğini yapmalı” ifadeleriyle Savcılığı harekete geçirmişti.

DAVA GÜNÜ BELLİ OLDU

Dava, 25 Kasım Salı günü saat 10.10’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.