Cem Küçük hedef göstermişti! Ünlü dizinin senaristi TRT'yi uyarı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cem Küçük hedef göstermişti! Ünlü dizinin senaristi TRT'yi uyarı!

Aybüke Pusat'ın sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı sonrasında Cem Küçük oyuncuyu hedef göstermişti. Pusat'a TRT Tabii'deki 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisinin senaristi Ali Aydın'dan büyük bir destek geldi.

Oyuncu Aybüke Pusat 2 Nisan günü yapılacak olan boykot için sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu.

Pusat, Cem Küçük'ten tepki görmüş ve TRT Genel Müdürü'ne Teşkilat dizisinden ayrılması yönünde şikayet edilmişti.

Boykot çağrısı yapan ünlü oyuncuyu şikayet etti. Cem Küçük'ten TRT'ye ihbarBoykot çağrısı yapan ünlü oyuncuyu şikayet etti. Cem Küçük'ten TRT'ye ihbar

Pek çok ünlü isim Aybüke Pusat'a destek olurken bunlardan biri de senarist Ali Aydın oldu.

TRT Tabii'de yayınlanan 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisinin senaristi olan Ali Aydın, yaptığı paylaşım ile TRT yetkililerine seslendi.

Ali Aydın mesajında şunları yazdı:

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“Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım.”

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