Cem Küçük hedef göstermişti! Ünlü dizinin senaristi TRT'yi uyarı!

Oyuncu Aybüke Pusat 2 Nisan günü yapılacak olan boykot için sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu.

Pusat, Cem Küçük'ten tepki görmüş ve TRT Genel Müdürü'ne Teşkilat dizisinden ayrılması yönünde şikayet edilmişti.

Boykot çağrısı yapan ünlü oyuncuyu şikayet etti. Cem Küçük'ten TRT'ye ihbar

Pek çok ünlü isim Aybüke Pusat'a destek olurken bunlardan biri de senarist Ali Aydın oldu.

TRT Tabii'de yayınlanan 'Mevlana Celaleddin-i Rumi' dizisinin senaristi olan Ali Aydın, yaptığı paylaşım ile TRT yetkililerine seslendi.

Ali Aydın mesajında şunları yazdı:

“Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım.”