Cem Küçük, İmamoğlu davasının kaç yıl süreceğini açıkladı! Seçim tarihini fersah fersah geçiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. " sözlerinin masaya yatırıldığı yayında gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

Cem Küçük, İmamoğlu davasının, erken seçim olmaması halinde 7 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak genel seçimlerin sonrasında karara bağlanacağını vurguladı.

Cem Küçük, henüz daha başlayamayan Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin öngörülerin paylaştı. Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'na ilişkin iddianamenin hazırlanmasının en az 4-5 ayı bulabileceğini söyledikten sonra davanın kaç yıl süreceğine ilişkin yorumda bulundu. Cem Küçük "1 yıl yargılama, 1 yıl istinaf, 1 yıl Yargıtay, 6 ay da gidiş gelişi var onun toplam 3.5-4 yıl sürer” ifadelerini kullandı. Cem Küçük, İmamoğlu davasının sonuçlanmasının 2029 yılının başını bulabileceğini savundu.

Cem Küçük dava sonunda Ekrem İmamoğlu'nun suçlu bulunup bulunmayacağına, ceza alıp almayacağına ilişkin ise yorumda bulunmadı.

CHP'li seçmen 23 Mart'ta tutuklanan İBB Ekrem İmamoğlu'nun serbest kalması için gün sayarken, Cem Küçük'ün Ekrem İmamoğlu'nu davasının sonuçlanmasına en az 3.5-4 yıl olduğunu söylemesi CHP'liler üzerinde şok etkisi yarattı.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma sürecinin ne kadar süreceği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti.

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu davasının 3.5, 4 yıl sürebileceğini ifade etti.

Küçük, “Davada 109 kişi olduğu için iddianamenin tamamlanması en az eylül veya ekimi bulur. Yargılama 1 yıl, o da en iyi ihtimal. 1 yıl istinaf, 1 yıl Yargıtay, 6 ay da geliş gidişi var onun, 3.5. 4 yıl. 2029’un başını bulur.” ifadelerini kullandı.