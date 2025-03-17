Cem Küçük "kesin" diyerek tarih verdi... Operasyon yapılacak televizyon kanalını açıkladı

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı krizi sürerken, yandaş yazar Cem Küçük’ten gündemi değiştirecek bir iddia geldi. Küçük, bugünkü ‘Önümüzdeki günlerde Halk TV’den kaçan kaçana’ başlıklı köşe yazısında flaş açıklamalara imza attı. Küçük, "O yayınları inceleme süreci bitti. Operasyonun düğmesine basılması an meselesi." dedi.

KÜÇÜK: OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILMASI AN MESELESİ

Küçük, Halk TV’ye yakında yapılacak operasyon iddiasını köşesinde şu şekilde yazdı;

“Muhalif medya 2007’de e-Muhtıra'yı, 2008’de AK Parti kapatma cezasını, 2012’de MİT’e operasyonu, 17-25 Aralık darbe girişimini, hendek olaylarını savundular. Tarihin hep yanlış tarafında oldular. Halk TV özellikle Gezi darbe girişimi başarılı olsun diye üç ay yayın yaptı. O yayınları inceleme süreci bitti. Operasyonun düğmesine basılması an meselesi. Ramazan Bayramı’ndan önce olur mu bakacağız.

Cafer Mahiroğlu bunun farkında. Bir de onlarca davayla uğraşıyor. Milyonluk cezalar ödüyor. Çünkü kanaldaki yorumcu adı altındaki cellatlar hakkında haklı olarak onlarca dava açıldı.”

GEZİ PARKI SORUŞTURMASI GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Ayşe Barım hakkında “yalan tanıklık” yaptıkları iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ise 9 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.