Cem Küçük T24'ü hedef gösterdi! 'Milli güvenliğe aykırı' diyerek açıkladı...

Ünlü gazeteci Cem Küçük, bugünkü ‘Bazı haber siteleri millî güvenliğe aykırı!’ başlıklı köşe yazısında T 24’e ateş püskürdü. Küçük, T24’ün son haberine ilişkin, “T24 iki teröristi gazeteci diye aklıyor. "Etki Ajanlığı" yapıyor. İstanbul’da müthiş işler yapan Başsavcı Akın Gürlek’in gereğini yapacağından zerre şüphem yok. Burası demokrasi. Kimse PKK’yı aklayamaz. Türkiye’nin millî güvenliğini sarsan T24 sitesine ayrıca dikkat edilmeli!” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca “Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü” başlıklı haber nedeniyle T24 sitesi hakkında terör propagandası yapmak suçundan soruşturma başlatmıştı.

T24 ve gazeteci Seyhan Avşar'a soruşturma

KÜÇÜK: T24 “ETKİ AJANLIĞI" YAPIYOR

Cem Küçük ise Türkiye gazetesindeki ‘Bazı haber siteleri millî güvenliğe aykırı!’ başlıklı köşesinde T24 gazetesine açılan soruşturmayı değerlendirdi. Cem Küçük, “T24 iki teröristi gazeteci diye aklıyor. "Etki Ajanlığı" yapıyor. İstanbul’da müthiş işler yapan Başsavcı Akın Gürlek’in gereğini yapacağından zerre şüphem yok. Burası demokrasi. Kimse PKK’yı aklayamaz. Türkiye’nin millî güvenliğini sarsan T24 sitesine ayrıca dikkat edilmeli!” dedi.

“ONA VERİLEN GÖREV BU...”

Tolga Şardan'ın, “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?" başlıklı 31 Ekim’deki yazısına da değinen Küçük, “T24 sitesi ve DEM Parti’ye yakın yazara akıllarınca operasyon yapıyorlar. Ama yemezler. Tolga Şardan açıkça yalan yazdı ve yalanlandı. Çünkü yazdıklarının doğru olmadığını biliyor. Ama ona verilen görev bu...” ifadelerini kullandı.