Cem Küçük: Sabaha operasyonlar uyanabiliriz! Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'e yurt dışı yasağı

Kaynak: Haber Merkezi

Cem Küçük; Halk TV’nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’ün pasaportlarına tahdit getirildiğini söyledi. Cem Küçük yeni operasyonların işaretini verdi.

Gazeteci Cem Küçük katıldığı televizyon programında Gezi soruşturması kapsamında Halk TV’nin eski yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün’e yurt dışı çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

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Cem Küçük 'Sabaha operasyonlarla uyanabiliriz" dedi.

İktidara yakın TGRT'nin canlı yayınına katılan Cem Küçük, " Az önce Halk TV'nin Gezi dönemindeki yayın yöneticileri Şaban Sevinç ve Hakan Aygün'ün pasaportlarına tahdit getirildi az önce. Tahdit, yurt dışına çıkış yasağı demek. Tahdit, pasaportlara el koyma anlamına da geliyor" diye konuştu.

"SABAHA OPERASYONLA UYANABİLİRİZ"

Cem Küçük konuşmasına İsmail Saymaz'ın pasaportunu tahdit getirilmesinin ertesinde operasyon olduğunu hatırlatarak " Öyle ise biz yarın sabaha ya da Cuma sabahına bir operasyonla uyanabiliriz." dedi. Cem Küçük operasyonun medya ve sanat dünyasına olabileceğini söyledi.

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