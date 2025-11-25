İBB soruşturmasında 'etkin pişmanlıktan' yararlanarak ifade veren tutuklu Ahmet Çiçek, Mayıs ayında (2025) verdiği ifadede kendisine iPhone 16 Pro Max ile ödeme yapıldığını iddia ederek "Bu telefonların CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlar olduğunu tahmin ediyorum" demiş; iPhone 16 Pro Max telefonun CHP kurultayından 1 yıl sonra satışa sunulduğu ortaya çıkmıştı.

Çiçek, Murat Kapki'den aldığını öne sürdüğü telefonların CHP Kurultayı'nda delegelere dağıtılan telefonlar olduğunu düşündüğünü söylemesinin ardından yandaş Cem Küçük iddiaya destek vererek 'İstanbul Kongresinde telefon dağıtıldı' demişti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın katıldığı televizyon programında tansiyon, CHP kurultaylarına dair asılsız iddiaların yeniden gündeme gelmesiyle tırmandı. Tartışma sırasında Küçük, cep telefonu dağıtıldığı yönündeki iddiaları dile getiren kişinin kendisi olmadığını öne sürdü.

Akdoğan'ın, "Yalan söylediniz, cep telefonları dağıtıldı dediniz" tepkisi üzerine Küçük, söylediklerini inkar etti. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 'telefon dağıtıldı' iddiasını canlı yayında inkar eden gazeteci Cem Küçük'ü, arşiv kayıtlarıyla vurdu.

Akdoğan, bu anları kayıt altına alarak kendi sosyal medya hesabında yayınladı ve hemen arkasına Cem Küçük’ün daha önceki bir programdaki "Demin söyledim mesela bu telefonun işinin yani telefonun dağıtıldığı, İstanbul’daki kurultay ve Ankara’da da var, rakam tamam yanlış olabilir..." şeklindeki kabul kaydını ekledi.