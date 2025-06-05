Cem Küçük ters köşeden vurdu! Değişecek bakanların isimleri bile veriliyordu

Ankara kulislerinde kabinin değişeceği, hatta hangi bakanların değişeceğinin belli olduğu konuşulduğu sırada siyaset kahini Cem Küçük'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu 2 yıllık kabinenin değişeceği tartışmaları yaşanırken, hangi bakanların gideceği, yerine kimlerin getirileceği tartışılırken Cem Küçük, Tgrthaber.com'un 'Bakanlar Kurulu değişiyor mu?' sorusuna beklenmedik bir yanıt geldi.

Görevden alınacak bakanların isimlerinin bile belli olduğu söylenirken Cem Küçük, kabinede herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Cem Küçük'ün açıklamalarından satır başları...

"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLMAYACAK!"

"Kabine değişikliği haberleri sürekli çıkar ama hiç kimse net bir şey söyleyemez. Eğer kabine değişecekse bunu tek bilen kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır.

Şahsen ben şu anda kabinede bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal görmüyorum. Tabi bu konuyu net olarak bilmek mümkün değil."

ERKEN SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Erken seçim iddialarını da yorumlayan Cem Küçük "Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhtemelen 2027 Kasım veya 2028 Mart ayında yapılacağını düşünüyorum. Şu an yönetimde olan kabine de genel olarak başarılı bir şekilde ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanı kabine değişikliği yapacaksa eğer 2026 Ocak ayında yapacaktır." dedi.