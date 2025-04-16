Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi! Sözler havada uçuştu...

TGRT Haber’de Taksim programında gergin anlar yaşandı. Canlı yayında avukat Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında gergin anlar yaşandı. Şen, Küçük’ün İmamoğlu operasyonunda olan isimlerin MASAK raporunda olduğunu iddia etmesine “Nereden biliyorsun savcı seni mi aradı? Senin ne özelliğin var ya?” şeklinde tepki gösterdi. Yayında kısa süreliğine de olsa tansiyon yükseldi.

ERSAN ŞEN İLE KÜÇÜK CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ

Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB operasyonlarına ilişkin yandaş gazeteci Cem Küçük’ün aldığı bilgiler gündemde sıkça yer buluyor. Dün TGRT Haber’de Taksim programında da bir iddiada bulunan Küçük’e avukat Ersan Şen, tepki gösterdi. Şen, Küçük'e yönelik soruşturmadaki isimleri önceden bilmesine tepki gösterdi. Küçük bu isimlerin operasyonlardaki MASAK raporunda olduğunu öne sürdü.

SÖZLER HAVADA UÇUŞTU

İkili arasındaki tartışma ise sözler havada uçuştu. İşte o anlardaki sözler;

Ersan Şen: Sen nereden biliyorsun yahu!

Cem Küçük: Konuşuyorlar bize.

Ersan Şen: Nereden biliyorsun savcı seni mi aradı? Senin ne özelliğin var ya?

Cem Küçük: Ya gelip konuşuyorlar tabii ya!