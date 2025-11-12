İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yaklaşık 237 gün süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna iddianame duyuruldu.

İMAMOĞLU İÇİN HAPİS TALEBİ VE SUÇLAMALAR

Hazırlanan 3 bin 739 sayfalık iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "veri sızdırmak" ve "kamu zararı" gibi suç iddiaları yer aldı. İddianamde İmamoğlu için 2 bin yılı aşan hapis cezası talep ediliyor.

Suçlanan 402 kişinin bulunduğu iddianamede, İmamoğlu'nun oğlu ve babasının da adı geçiyor. Savcılığın iddiasına göre, Ekrem İmamoğlu'nun hedeflerinden biri de CHP'yi ele geçirerek Cumhurbaşkanlığı'na aday olmaktı.

CEM KÜÇÜK'TEN İÇİŞLERİ BAKANI'NA 'SAATLİ' KAYYUM TALİMATI

İddianamenin açıklanmasının hemen ardından İktidarın kamuoyu yapıcısı gazeteci Cem Küçük, TGRT'deki canlı yayın sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenerek İBB'ye kayyum atanması talimatında bulundu ve hatta bunun için bir saat bile verdi.

Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu bugüne kadar demedim tavrımı da biliyosun mutlak butlanda mesela veya Bayrampaşa’da CHP halkla kazanmıştır falan diyordum ama bu iddianameyi gördükten sonra İBB'ye yarın sabah 7'de sayın Ali Yerlikaya kayyum atamalı."

DAHA ÖNCE BİLGİ DİYEREK ‘KAYYUM ATANMASI BEKLENİYOR’ DEMİŞTİ

İBB’ye 19 Mart’ta yapılan operasyon sonrası Cem Küçük, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı için İBB'ye doğrudan kayyum atanmasının beklendiğine dair bir bilgi geldi bana" demişti.