Cem Küçük'ten asgari ücret yorumu: Asgari böyleyse emekli ne olacak?

2025 asgari ücreti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın açıklamasıyla 22 bin 104 TL olarak ilan edildi.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten Haber Türk'te katıldığı yayında asgari ücret ile ilgili görüşlerini paylaştı. Cem Küçük, "İşverenin dediği oldu. Çok düşük bir rakam. Bu durum toplumdan tepki görür" dedi.

Artış oranı yüzde 30 olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 30 bin 556 TL oldu. Yeni asgari ücrete Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'te de tepki gösterdi.

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Cem Küçük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 'Ters köşe' olduk' dedi.

Cem Küçük, konuşmasında "Çok düşük bir rakam. İşçiye ve memura da 6 aylık fark verilecek demektir bu" diye konuştu.

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Küçük "Bu durum vatandaşı çok zorlar. Emekli rakamlarını da duyuyoruz. Çok komik kalıyor. Bu durum toplumdan tepki görür. Bu emekliye de bir şey verilmeyecek anlamına gelir" diye konuştu.

Cem Küçük açıklamasında şunları söyledi:

İş verenin dediği oldu. 24-25 bin TL'nin üstüne çıkarsa çok adam çıkarırız diye iş verenin dediği olmuş. Yıl sonu enflasyon yüzde 42.91. Yıllık yüzde 43-44 civarında gelecek. Yüzde 35 olsa anlaşılır ancak 22 bin TL çok düşük. Bu şu demek; iş verenin dediği olmuş, demek ki emekliye altı aylık fark verilecek. Bu zam vatandaşı, özel sektörü ve emekliyi çok zorlar.