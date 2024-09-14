Cem Küçük'ten bomba iddia: Abisi bir şey yaparken Narin görüyor, ben söyleyemiyorum...

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın, kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili aile üyelerinin de dahil olduğu itirafçı ve amca tutuklanırken anne ve babanın da tutuklanması talep edilmişti.

CEM KÜÇÜK'TEN NARİN GÜRAN CİNAYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cem Küçük​'ün canlı yayında savcılık kayıtlarına ulaştığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cinayetin arkasında Narin Güran​'ın abisi Enes Güran'ın yer aldığını belirtti. 19 yaşındaki Enes'in bir şey yaptığı sırada bu olayın Narin tarafından görüldüğünü ve Narin'in bu durumu başkalarına söyleyeceğinden korkarak onu boğmaya başladığını ifade etti. Narin'in yüzünde boğulma izleri tespit edildiğini, Enes'in ise yüzünde ve boynunda Narin'in tırnak izlerinin bulunduğunu kaydetti.

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CANLI YAYINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI

"Savcılık ifadelerinde 19 yaşındaki abi Enes Güran bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor. Narin'in gördüğünü gören ve bunu söyleyeceğinden çekinen abi abi Narin'i boğazlıyor. Enes'in yüzünde tırnak izleri var. Kızımızın yüzünde de boğma izleri var. Annesi de olayı orada görüyor. Savcılık kızın ölümünde annenin yardım edip etmediği konusunda muallakta sadece. Savcılardan biri annenin yardım ettiğini düşünüyor.

"ANNE, AMCAYI 3 DEFA ARADI AMA İFADESİNDE HATIRLAMIYORUM DEDİ"

Anne kızının öldüğünü görünce anne panikliyor. Baba şehir dışında, o sıra ailenin reisi amca Salim Güran olarak görülüyor. Yaşanan olay sonrası anne amcayı 3 defa arıyor. Savcı 'Sen 3 defa eşinin kardeşini neden aradın?' diye sorduğunda 'Neden aradığımı bilmiyorum' dedi. Narin, 15.40 gibi öldürülüyor, amca Salim Güran da 16.00 gibi oluyor. Amca kızın cesedini alıyor ve yanında çalışan Nevzat Bahtiyar'a veriyor. Bu arada Nevzat Bahtiyar ile birlikte Fuat Güran (Narin'in amcası), Maşallah Güran (Narin'in yengesi), Mehmet Selim Atasoy (Salim Güran'ın işçisi) kızı alıp çuvala koyuyorlar ve dereye bırakıyorlar.

'İTİRAFÇIYI KURBAN OLARAK SEÇTİLER'

"Saat 16.30 gibi Salim Güran'ın hesabından 200 bin TL para çekiliyor. Savcıların varsayımına göre toplamda 10 kişi bu olayı biliyor. Daha sonra kendi aralarında konuşup kurban olarak itirafçıyı seçiyorlar ve olayı kapatmak istiyorlar. Olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorlar. Nevzat Güran'ın maddi durumunun iyi olmadığı biliniyor. Annenin, amcanın, abinin ve itirafçının telefonlarındaki her şey silinmiş. Sosyal medya yazışmalarında bile bir şey çıkmamış. Olayın durumu aslında budur. Amcanın anne ile bir ilişkisinin de olmadığı bana söylendi."

İTİRAFÇI NE DEMİŞTİ?

Narin’in cesedi itirafçının ifadeleriyle bulunurken itirafçı Nevzat Bahtiyar, olayla ilgili şunları anlattı:

Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim’in bana dediği ‘Arif’in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm’ şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran’dan korkmuştum.”

Bana hitaben ‘Aracında torba var mı?’ dedi. Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran’a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine beraber koyduk.”

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bahtiyar ifadesini daha sonra değiştirirken “Daha sonra ben kendi ikametimde Narin’in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim” dedi.

AMCA İLE ANNE ARASINDA İLİŞKİ İDDİASI

Olayla ilgili ortaya atılan ilk iddia, anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran arasında ilişki olduğu ve Narin’in bu ilişkiye şahitlik ettiği için öldürüldüğüydü. Ancak iddialar hem amca hem de anne tarafından reddedildi.

NARİN’İN BABASI AMCASI MI?

Narin Güran’ın gerçek babasının amca Salim Gürcan olduğu öne sürüldü. Ancak yapılan test sonucunda Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi.

GÖRMEMESİ GEREKEN BİR ŞEY GÖRDÜ

Ortaya atılan başka bir iddia ise, Narin’in hırsızlık vb. aile içinde görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldürüldüğüydü. Ancak bu iddiada şu ana kadar ispatlanamadı.

AMCA İLE İTİRAFÇI ARASINDA İLİŞKİ

Diğer taraftan hukukçu Afşin Hatipoğlu, “Bence akla gelmeyecek soruların da sorulması lazım. Şüphelerin birleştiği sadece iki kişi var: Salim ve Nevzat. Bunlar arasında cinsel ilişki varsa, ve bu çocuk bunu gördüyse, onlar da kendi aralarındaki bu utançtan dolayı bu çocuğu öldürdüyse bu çok mu hayır diyebileceğimiz bir senaryo?” ifadelerini kullandı.

SUDA KAÇ GÜN KALDI?

Narin’in bulunan cansız bedeninin öldürüldükten sonra oraya atıldığı, 1-1,5 gündür suda kaldığı öne sürüldü. Ancak Adli Tıp ön raporunda boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi.

İTİRAFÇININ FOTOĞRAFINDA HİZBULLAH DETAYI

Nevzat Bahtiyar’ın Facebook profil fotoğrafında arkasında bulunan bayrakların da Hizbullah terör örgütü tarafından sıkça kullanılan İslami sembol ve yazılara sahip bayraklar olduğu belirlenirken cinayette Hizbullah’ın parmağı olduğu da iddia edildi.

NARİN KAÇIRILDI MI?

Anne Güran Narin’in kayıp olduğu sekizinci günde bir röportajda, birilerine seslenerek, “Kızımı getirin, bırakın. Narin’i canlı istiyorum” diye seslendi. Anne röportajın devamında da “Narin’i bir tanıdık arabasına alıp götürdü, başka türlü Narin gitmez” dedi. Bu ifadeler Narin kaçırıldı iddialarını kuvvetlendirdi.

AİLE HÜDA-PAR’LI MI?

Sosyal medyada çokça ortaya atılan iddialardan birisi ise amca Salim Güran’ın HÜDA-PAR’LI olduğu hatta bir dönem Bağlar İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu oldu.

Ailenin HÜDA PAR'lı olduğu iddialarına karşın HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Amca Salim Güran partimizde ne yöneticilik yaptı ne de partimizin üyesi” açıklamasında bulundu.

ABİ AMCAYI SAVUNDU

Narin’in, gözaltına alınmayan tek abisi Baran Güran, suçlanan akrabalarını savundu. “Narin bulunsun diye elimizden geleni yaptık. Kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti, kimin ruhu duyacaktı. Amcamdan yana gönlüm rahat” dedi.

BABA KİMDEN ŞÜPHELENDİĞİNİ AÇIKLADI

Arif Güran, CNN Türk'te dikkat açıklamalarda bulundu. Baba Güran, "Ben artık Nevzat Bahtiyar'ın kızımı 80 bin TL için öldürdüğünü düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta meydana gelmişti.