Cem Küçük’ten canlı yayında Barış Yarkadaş’a olay sözler! CHP kurultayının ardından...

'Şaibe' iddialarının ardından bugün CHP'nin "Kayyıma ve Darbeye Hayır" sloganlı 22. Olağanüstü Kurultay'ında Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayda delegelerin kullandığı 917 oydan 835'i geçerli sayıldı. CHP Lideri Özgür Özel geçerli sayılan oyların tamamını aldı.

Özel 4-5 Kasın 2023'teki 38. Olağan kurultay, 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay ve bugün yapılan 22. Olağanüstü kurultay olmak üzere yaklaşık 2 yılda 3. kez genel başkan seçilmiş oldu.

Kurultayın ardından iktidar yanlısı Cem Küçük'ün, canlı yayında Barış Yarkadaş'a söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

"YENİLDİKLERİNİ KABUL ETSİNLER"

Küçük, Özel yönetimini hedef alarak Barış Yarkadaş'a 'kaybettiklerini ve daha fazla diretmemeleri' gerektiğini söyledi. Barış Yarkadaş, 'kayyum' Gürsel Tekin'i en çok savunan isimlerin başında geliyor.

Sosyal medyada gündem olan Cem Küçük ile Barış Yarkadaş arasında geçen diyalog şöyle

"Cem Küçük: Söyle arkadaşlarına daha diretmesinler. Yenildiklerini kabul etsinler. Parti artık Özgür Özel'indir. Siz kaybettiniz bu işi.

Barış Yarkadaş: Konunun özü Kılıçdaroğlu-Özel rekabeti değil. Biz CHP'nin hukuka uygun olmasını istiyoruz."

