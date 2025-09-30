Cem Küçük’ten çarpıcı iddia: Erdoğan’ın haberi yokmuş…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ABD'den dönüşü sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de yaptığı bir açıklamada, yerli ve milli olması beklenen KAAN’ın üretimi için Amerika’dan motor beklendiğini ifade ederken tedarik sağlanamayınca üretimin durduğunu açıklaması Saray ve AKP’de krize neden oldu. Ünlü gazeteci Cem Küçük ise Fidan’ın açıklamalarına dair Erdoğan'ın '45 uçağın yerli ve milli olarak yapılacağını bildiğini' söylerken, “Buradaki sıkıntı, öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyla ilgili böyle bilgi verilmemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da 45 uçağın yerli ve milli uçakla yapılacağını biliyor. Yanlış olabilir ama Erdoğan'a bu bilgiler böyle gitmiyor” dedi.

YANDAŞ, FİDAN’IN SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

TGRT Haber'de canlı yayında konuşan Cem Küçük, Hakan Fidan’ın Kaan uçağı için ABD’nin motor alımlarını durdurmasına dair açıklamasına açıklık getirdi. Küçük, “Biz 5 uçak için 10 motor aldık. Bir KAAN uçağında 2 motor oluyor." diyen Küçük "Prototip için 10 motor anlaşması yapmışsız ABD ile F110 motorları için. Bu ayrı” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’IN HABERİ YOK

Küçük, Erdoğan'ın '45 uçağın yerli ve milli olarak yapılacağını bildiğini' aktarırken, "Buradaki sıkıntı, öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyla ilgili böyle bilgi verilmemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da 45 uçağın yerli ve milli uçakla yapılacağını biliyor. Yanlış olabilir ama Erdoğan'a bu bilgiler böyle gitmiyor” ifadelerini kullandı.

FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün New York'taki Türkevi'nde yaptığı açıklamada, “Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN’ın motorları var. ABD Kongresi’nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin” ifadelerini kullandı.

