Cem Küçük’ten flaş ‘İmamoğlu’ çıkışı! Bu sözler AKP’yi karıştıracak

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na dün ‘sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı. İmamoğlu’na açılan 6’ıncı soruşturma oldu. İmamoğlu’na açılan soruşturmalarda ise beş kez siyasi yasak talep edildi. Yandaş gazeteci Cem Küçük ise İmamoğlu’nun aday olmasının engellenmesine karşı çıkarak partisine seslendi. Küçük, “AK Parti’ye sesleniyorum, eğer bir düzenlemeyle Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilecekse, getirilmesin” dedi.

KÜÇÜK: AK PARTİ’YE SESLENİYORUM SİYASİ YASAK GETİRİLECEKSE, GETİRİLMESİN

Yandaş kalem Cem Küçük, katıldığı bir televizyon yayınından hakkında beş kez siyasi yasak talep edilen İmamoğlu için partisine seslendi. Küçük, “AK Parti’ye sesleniyorum, eğer bir düzenlemeyle Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilecekse, getirilmesin. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsun, Erdoğan’ın karşısına çıksın ve birlikte yarışsınlar. Görelim sonucu” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu öne sürmüştü. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’ndan diplomalı yanıt gelmişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.

EN FAZLA SİYASİ YASAK İSTENEN SİYASETÇİ

Türkiye siyaset tarihinde hakkında en fazla hapis cezası ve beş kez siyasi yasak talep edilen belediye başkanı olan İmamoğlu hakkında bugüne kadar açılan davalar ise şu şekilde;

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

İstenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.