Cem Küçük'ten 'Gezi Davası' için şok iddia... Operasyon yapılacak iş insanının ismini verdi

Yandaş gazeteci Cem Küçük, Gezi olaylarına ilişkin, Halk TV’ye bir operasyon yapılacağını iddia etmişti. İddianın ardından 6 kanala inceleme başlatılmıştı. Küçük ise dünkü yayınında işadamları hakkında bir dosya hazırlandığını öne sürerken, “Bence Cem Boyner'in adı vardır” dedi.

KÜÇÜK’TEN GEZİ OLAYLARINA OPERASYON İDDİASI

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz aylarda bir soruşturma açılmıştı. Barım soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Ancak Gezi parkı soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Yandaş gazeteci Cem Küçük, dünkü köşe yazısında gezi olaylarına ilişkin, Halk TV’ye bir operasyon yapılacağını iddia etmişti.

6 KANALIN KAYITLARI SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Küçük’ün iddialarının ardından RTÜK, RTÜK, medyaya yönelik başlatılan Gezi soruşturması kapsamında Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi dikkat çekti.

KÜÇÜK: BENCE CEM BOYNER'İN ADI VARDIR

Yandaş gazeteci Cem Küçük, ise Gezi soruşturmasına ilişkin, dünkü yayınında yeni bir iddiada daha bulundu. Küçük, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi zamanında alakası olan herkesin bilgisini aldı. Ayşe Barım tutuklandı. İşadamları hakkında bir dosya toparlanıyor. Bence Cem Boyner'in adı vardır” ifadelerini kullandı.

GEZİ PARKI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Ayşe Barım hakkında “yalan tanıklık” yaptıkları iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ise 9 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.