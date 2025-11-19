İktidara yakın olduğu bilinen Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik gerçekleştirilen soruşturma zamanında ve iddianame hazırlandıktan sonraki süreç ile ilgili iddialarda bulunmuş, Özgür Özel ise çektiği video ile Cem Küçük’ü yalanlamıştı.

'İNSAN YALAN... ŞEY AĞZINDAN BİR ŞEY KAÇIRABİLİR'

Küçük, TGRT'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı isimli programda İBB iddianamesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı bir videoda kendisini yalanladığını belirterek, ‘...Beni madem yalanlıyorsunuz Sayın Özel bunları da yalanlayın. Madem yalansa tamam bir tane yakalıyorsun, ben de demiyorum ki 'bu doğru', arada insan yalan... şey ağzından bir şey kaçırabilir, doğru olmayabilir özür dilersin ve benzeri...’ sözleriyle İBB soruşturması süreciyle ilgili yalan söylediğini itiraf etti.