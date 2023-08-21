Cem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Cem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Cem ne demek? Cem isminin anlamı nedir?
CEM NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Cem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Güzel.
- Güçlü sel.
- Hükümdar, şah
- İran mitolojisinde şarabı bulan.
- Toparlanma, bir araya gelme, topluluk, cemaat, hepsi.
- Süleyman Peygamberin (as) lakabı.
- Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet.
CEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Cem ismi Kur'an-ı Kerim'de (Bakara 29. ve 38. ayetler) geçmektedir; ancak Cem ismini koymak caizdir.