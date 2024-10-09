Cem Öğretir'in canlı yayında burnundan kan geldi! Esra Erol'un paniği ekrana yansıdı

Ünlü spiker Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanayınca apar topar görüntüsü yayından alındı.

ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir’in yayına az bir zaman kala canlı yayında burnunun kanamasının sonrasında Ana Haber’i sunmak için ekrana Özlem Aktay çıktı.

ESRA EROL'UN PANİĞİ EKRANA YANSIDI

ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programının ana haber bülteni ile bağlantı yaptığı sırada tanınmış ekran yüzü Cem Öğretir’in bir anda burnu kanamaya başladı.

Cem Öğretir ana haber bülteninden başlıkları sıraladığı sırada burnunun kanadığını Esra Erol tüm izliyicilerle birlikte ikili ekrandan gördü. Panik yaşayan Esra Erol hemen görüntüyü yayından çekti. O sırada giren reklam arasında Cem Öğretir'e müdahale edildiği belirtildi.

CEM ÖĞRETİR YAYINA DÖNEMEDİ

ATV izleyicileri ise Cem Öğretir reklam sonrası da Ana Haber Bülteni’ne dönmeyince ünlü ekran yüzünün sağlık durumu hakkında endişe olduklarını sosyal medyadan dile getirdi.