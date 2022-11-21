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  • Cem Seymen Hıncal Uluç’un Defne Joy Foster hakkındaki yazısını hatırlattı: Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz

Cem Seymen Hıncal Uluç’un Defne Joy Foster hakkındaki yazısını hatırlattı: Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz

Gazeteci Hıncal Ulunç’un hayatını kaybetmesinin ardından Defne Joy Foster hakkında "Su testisi su yolunda kırılır" sözleri tekrar gündem oldu. Gazeteci Cem Seymen çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:53
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Cem Seymen Hıncal Uluç'un o yazısını hatırlatıp tepki gösterdi

Cem Seymen Hıncal Uluç’un Defne Joy Foster hakkındaki yazısını hatırlattı: Yaptığı kötülüğü kimse unutamaz
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Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında yaşamını yitirdi. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. 10'a yakın ameliyat geçiren duayen gazeteci, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Uzun gazetecilik yıllarının yanı sıra, Ünlü Vj ve oyuncu Defne Joy Foster'ın vefatı sonrası kaleme aldığı yazı ile akıllarda kalan Hıncal Uluç'un o sözleri sosyal medyada tekrar gündem olurken, Defne Joy Foster da trend listesine girdi.

"YAPTIĞI KÖTÜLÜĞÜ HİÇ KİMSE UNUTAMAZ"

Ünlü gazeteci Cem Seymen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hıncal Uluç'un sözlerini hatırlatarak, "Bu bilerek, isteyerek, üzerine basarak, altını kalın kalın çizerek, inadına göstererek üstelik ‘yine olsa yine yazarım, altına da imzamı atarım’ diyerek yaptığı kötülüğü vicdanı, aklı,merhameti, kalbi olan hiç kimse unutamaz. Bir kibir anıtının derin zalimliğini ben de unutmadım." dedi.

Hıncal Uluç'un vefatı sonra pek çok kişi Defne Joy Foster hakkındaki yazıyı paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Foster'ın vefatı tüm ülkede derin bir üzüntü yaratmıştı. 2 yıl boyunca tutuksuz yargılanan Kerem Altan 12 Şubat 2015 tarihinde 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanmasını geri bırakılmıştı.

Foster'ın annesinin 11 yıllık adalet arayışı da geçtiğimiz ocak ayında sonuçsuz kalmıştı. Altan hakkındaki soruşturmaya, Altan'ın herhangi bir kusurunun olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından kaleme aldığı köşe yazısında Foster için 'Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır' demişti.

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A.Aydın
21.11.2022 17:25
İnsan gibi yaşayana Rahmet dilenir.Tam bir Provakatördü.  
 
Tatar Osman
21.11.2022 17:05
Senin testin de kırıldı hınç al. Defne karşılayacak seni öbür tarafta. Hıncını ilk o alacaktır.  
 
Aynur
21.11.2022 17:04
Bazı insanlar zalim ve kötü tarafını daha çok besleyip o şekilde varolmayı seçiyor, rahmetliyi de bizler hep öyle gördük, özellikle de Fenerbahçe Galatasay rekabetinde...  
 
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