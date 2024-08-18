Cem Toker Özgür Özel’e Dilruba için çağrı yaptı. İzmir’e gidin orada 3 savcı değiştirilerek tutuklanmış bir hanım var

Düzenleme: Esma Karayel
Cem Toker Özgür Özel’e Dilruba için çağrı yaptı. İzmir’e gidin orada 3 savcı değiştirilerek tutuklanmış bir hanım var

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan Dilruba Y. için çağrı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çağrı yapan Toker, “İzmir’e gidin orada 3 savcı değiştirilerek tutuklanmış bir hanım var” dedi.

Sosyal medya platformu Instagram’ın kapatılması sonrası bir sokak röportajında konuşan Dilruba Y. sözlerinin sosyal medyada gündem olması sonrası gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan kadın hakkında kamu davası açıldı. Dilruba Y.’nin avukatı Hüseyin Yıldız, ilk duruşmanın 3 Eylül’de yapılacağını belirterek müvekkilinin duruşma boyunca tutuklu yargılanacağını söyledi.

Dilruba Y. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından yargılanıyor.

CEM TOKER’DEN ÖZGÜR ÖZEL’E ÇAĞRI

Dilruba Y.’nin söylediği sözler nedeniyle tutuklanmasına tepkiler devam ederken dikkat çeken bir çağrı geldi. Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Dilruba Y. için çağrı yaptı. Toker, Özel’in İzmir’e gitmesi gerektiğini belirterek tutuklanan kadına sahip çıkmasını istedi.

Cem Toker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Orada haksız yere, sadece konuşup, eleştirdiği için, 3 savcı değiştirilerek tutuklanmış bir hanım var” ifadelerini kullandı.

Toker’in yaptığı paylaşım şöyle:

“Özgür Özel Bey İzmir’e gidin! Orada haksız yere, sadece konuşup eleştirdiği için 3 savcı değiştirilerek tutuklanmış bir hanım var. 1 haftadır tutuklu! Onu ziyaret edin. Büyük olasılıkla da oyunu partinize vermiştir. Seçmeninizdir, sahip çıkın!”

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