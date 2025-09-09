Cem Toker’den iktidarı tuzağa düşürecek taktik! Herkesin ağzı açık kaldı…

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker X hesabı üzerinden iktidarı erken seçime götürmek için yaptığı stratejik hamle sosyal medyanın gündem konusu oldu. Toker, “‘Yarın seçim olursa, hangi partiye oy verirsiniz’ anketine ‘AKP’ yanıtı veriniz. Ben öyle yaptım. Belki erken seçime giderler diye…” dedi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARI SONUÇSUZ KALMIŞTI

19 Mart’tan beri CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar ile çok sayıda belediye başkanı tutuklandı. CHP İstanbul’a son olarak Gürsel Tekin kayyum olarak görevlendirmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ‘erken seçim’ çıkışında bulunarak iktidara çağrıda bulunmuştu. Erdoğan ise erken seçim çıkışına seçimlerin zamanında yapılacağını belirtmişti.

CEM TOKER'DEN ERKEN SEÇİM TAKTİĞİ

Erken seçim gündemi devam ederken, Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker’ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. Toker, X hesabı üzerinden iktidarı erken seçime götürmek için yaptığı stratejik hamleyi paylaştı Toker, “‘Yarın seçim olursa, hangi partiye oy verirsiniz’ anketine ‘AKP’ yanıtı veriniz. Ben öyle yaptım. Belki erken seçime giderler diye…” ifadelerini kullandı.

“Yarın seçim olursa, hangi partiye oy verirsiniz” anketine “AKP” yanıtı veriniz…

Ben öyle yaptım…

Belki erken seçime giderler diye… — CEM TOKER???? (@tokcem) September 9, 2025

TOKER'E TEBRİK YORUMLARI

Sosyal medyada ise Toker’in paylaşımına beğeni yağmuruna tutuldu. Toker’e bazı kullanıcıların; “Çok mantıklı, Zekice”, “Teknik taktik desen var”, “Ters köşe yapmak güzeldir..”, “Aa çok mantıklı ama ben diyemem”, “dilim varmaz”, “Seçimden hala medet umulması bu ülkede çok gülünç seçimi tanıyan bi hukuk var acaba” ve “Ofansif strateji Bravo” şeklinde yorumlar geldi.