Cem Uzan pişman etti

Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu’nda oynanan derbide sarı-kırmızılılar 3-1 galip geldi.

Bu galibiyet ile birlikte ligde 6’da 6 yapan Galatasaray haftayı lider kapatmayı garantiledi.

CEM UZAN'I PİŞMAN ETTİ

Derbinin kazanılması Galatasaray camiasında büyük bir sevinç yaratırken Ismael Jakobs’un performansı Cem Uzan’ı pişman etti.

Jakobs’un Galatasaray’a transferi öncesi yıldız futbolcu hakkında bir paylaşım yapan Cem Uzan transferi eleştirerek, "Galatasaray'ın yeni transferi Ismael Jakobs şu an Monaco'da Sass Cafe'de kafa çekiyor. Bu adamı nasıl alırsınız? Şaka mı bu" sözlerini sarf etmişti.

"AFİYET OLSUN"

Jakobs’un derbide gösterdiği performans sonrası bu sözlerinden pişman olan Cem Uzan bu sefer de paylaşımında “Afiyet olsun” dedi.