Cem Uzan pişman etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cem Uzan pişman etti

Galatasaray'a transferi öncesi Ismael Jakobs'u eleştiren Cem Uzan derbi sonrası pişman oldu.

Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu’nda oynanan derbide sarı-kırmızılılar 3-1 galip geldi.

Bu galibiyet ile birlikte ligde 6’da 6 yapan Galatasaray haftayı lider kapatmayı garantiledi.

CEM UZAN'I PİŞMAN ETTİ

Derbinin kazanılması Galatasaray camiasında büyük bir sevinç yaratırken Ismael Jakobs’un performansı Cem Uzan’ı pişman etti.

Jakobs’un Galatasaray’a transferi öncesi yıldız futbolcu hakkında bir paylaşım yapan Cem Uzan transferi eleştirerek, "Galatasaray'ın yeni transferi Ismael Jakobs şu an Monaco'da Sass Cafe'de kafa çekiyor. Bu adamı nasıl alırsınız? Şaka mı bu" sözlerini sarf etmişti.

"AFİYET OLSUN"

Jakobs’un derbide gösterdiği performans sonrası bu sözlerinden pişman olan Cem Uzan bu sefer de paylaşımında “Afiyet olsun” dedi.

resim-2024-09-22-174144303.png

Son Haberler
Deprem bilimci Naci Görür yerleşime açık olmayan illeri açıkladı
Deprem bilimci Naci Görür yerleşime açık olmayan illeri açıkladı
Cem Uzan pişman etti
Cem Uzan pişman etti
Formula 1 Singapur Grand Prix'sinin galibi Lando Norris
Formula 1 Singapur Grand Prix'sinin galibi Lando Norris
Trabzonspor, Gaziantep FK maçını bekliyor
Trabzonspor, Gaziantep FK maçını bekliyor
Ordu'da polisi yaralayan 2 kişi tutuklandı
Ordu'da polisi yaralayan 2 kişi tutuklandı