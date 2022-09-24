24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Babala TV'ye konuk olan Cem Uzan'a dolandırıcı mısınız? sorusunu soranlar dolandırıcı çıktı

Babala TV'ye konuk olan Cem Uzan'a dolandırıcı mısınız? sorusunu soranlar dolandırıcı çıktı

Babala TV'ye konuk olan Cem Uzan'a "dolandırıcı mısınız" sorusunu yönelten ve kendini gazeteci olarak tanıtan Sahil İmanov ile Amil İsmayilov'un umut tacirliği yaptıkları ortaya çıktı. İkilinin İBB'de "Sizi zabıta yaparız" diyerek her kişiden 35 bin TL aldıkları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 14:32
Takip Et

Cem Uzan'a dolandırıcı mısınız? sorusunu soran Sahil İmanov ile Amil İsmayilov'un dolandırıcı çıktı. Babala TV'ye konuk olmuştu

Babala TV'ye konuk olan Cem Uzan'a dolandırıcı mısınız? sorusunu soranlar dolandırıcı çıktı
+
Aa
-

Milli Gazete'nin haberine göre, Babala TV'de yayınlanan Oğuzhan Uğur'un sunduğu mevzular açık mikrofon programına katılan Cem Uzan'a sorduğu soruyla gündeme gelen Amil İsmayilov ile Sahil İmanov hakkındaki iddialar gündem oldu. Uzan'a "Siz dolandırıcı mısınız?" sorusunu yöneltenler "Dolandırıcı" çıktı.

BABALA TV'DE REZİL OLDULAR

Sahil İmanov Program'da uzun süredir Fransa'da yaşayan Cem Uzan'a mantık sınırlarını zorlayan bir soru yönelterek, "Klozetlerde özel teknoloji ile üretilmiş bir cihaz kullanmışsınız. İdrar ve dışkı analizi yaparak misafirlerinizin uyuşturucu kullandığını tespit edip şantaj yapıyormuşsunuz'' dedi. Cem Uzan ise soruya kahkahalar ile gülerek yanıtladı.

Ardından Sahil İmanov,  ''Hakkınızda bir çok dolandırıcılık iddiası var dolandırıcı mısınız?'' sorusunu yöneltti. Bu kez Uzan sert yanıt verdi. x

"SEN ÇOCUKTUN BİLEMEZSİN"

Uzan, "40 bin kişiye iş verdik. Türkiye'nin en büyük holdingiydik. İki numarayı ve üç numarayı topladığın zaman bizim holdingin yarısı etmiyordu. Sen çocuktun bilmezsin" dedi.

Cem Uzan'a kendini gazeteci olarak tanıtan Sahil İmanov'a hangi gazetede çalıştığını sorunca İmanov kendi gazetem var diyerek youtube kanalını öne sürdü.
Sonrasında ise Amil İsmayilov, Cem Uzan'a mağdur ettiği insanlar olduğunu ifade etti. Uzan ise buna sinirlenerek bir şey biliyorsanız söyleyin dedi. Bu yaşananların ardından Amil İsmayilov ve Sahil İmanov ile ilgili çarpıcı veriler ortaya çıktı.

DOLANDIRICI ÇIKTILAR

Kasım 2021'den Haziran ayına kadar yaklaşık 8 aylık kısa bir süre TMB (Türk Müzik Birliği) televizyonunu yönettikleri bu esnada ise TMB TV'yi herkese Türk Milletler Birliği olarak tanıttıkları belirlendi. 

Çalışanlarını aylarca mağdur eden Amil İsmayilov'un o dönemde TMB TV'nin Genel Müdürlüğünü yaptığı, Sahil İmanov'un ise Genel Yayın Yönetmeni olarak bulunduğu ve kanal sahibi ile aralarında da bir çok problem yaşandığı öğrenildi.

İŞÇİLERİN MAAŞINI BİLE VERMEDİLER

Öte yandan kendileri ile birlikte çalışan 5 personelinin ise maaşlarını ödemedikleri bazılarını da "Sizi sigortalı yapacağız" diyerek çalıştıkları süre zarfında sigortaya dahi almayarak yasa dışı işler yaptıkları ortaya çıktı. 

Söz konusu dönem de yanlarında çalışanlardan biri ise  kurgucu olarak görev alan Berk Doğancı idi. Berk Doğancı, 2 aylık maaşının Amil İsmayilov tarafından verilmediğini, her defasında bugün yarın diyerek oyalandığını böylelikle aradan 6 ay geçtiğini ifade ederek yasal süreç başlattığını ifade etti.

Öte yandan televizyon kanalını çalıştırdıkları dönemde ise bazı firmalardan reklam alarak paranın bir kısmını bazı zamanlarsa hepsini önce kendilerinin aldığını ardından bu durumun ortaya çıkması üzerine kanalın muhasebecisine teslim ettikleri bu neden den dolayı TMB TV kurumuna da ciddi zarar verdikleri öğrenildi.

İBB'YE ZABITA YAPACAKLARINI DA İDDİA ETMİŞLER

Öte yandan iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar girebilen Amil İsmayilov ile Sahil İmanov'un hakkındaki başka bir iddia ise umut tacirliği yaptıkları. Bazı kişilerden "Sizi 35 bin TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde zabıta yapabilirim" diyerek paralarını aldıkları daha sonra ise bu kişilerin söz konusu şahsa ulaşamayarak TMB TV'nin kapısına dayandıkları  da öğrenildi. 

İNTERNETTE ŞOK İDDİALAR 

Amil İsmayilov hakkında bitmek bilmeyen iddialar arasında bir internet sitesinde yer alan kullanıcı yorumu da dikkat çekti. Öyle ki yorum da şu ifadeler kullanıldı. "Bu adam dolandırıcı sakın inanmayın iş adamı filan değil insanlardan Avrupa'ya Amerika'ya vize alıyorum diye para alıyor ve bir daha bulamıyorsunuz dikkatli olun sahtekarlar çoğaldı Türkiyede."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.