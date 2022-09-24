Babala TV'ye konuk olan Cem Uzan'a dolandırıcı mısınız? sorusunu soranlar dolandırıcı çıktı

Milli Gazete'nin haberine göre, Babala TV'de yayınlanan Oğuzhan Uğur'un sunduğu mevzular açık mikrofon programına katılan Cem Uzan'a sorduğu soruyla gündeme gelen Amil İsmayilov ile Sahil İmanov hakkındaki iddialar gündem oldu. Uzan'a "Siz dolandırıcı mısınız?" sorusunu yöneltenler "Dolandırıcı" çıktı.

BABALA TV'DE REZİL OLDULAR

Sahil İmanov Program'da uzun süredir Fransa'da yaşayan Cem Uzan'a mantık sınırlarını zorlayan bir soru yönelterek, "Klozetlerde özel teknoloji ile üretilmiş bir cihaz kullanmışsınız. İdrar ve dışkı analizi yaparak misafirlerinizin uyuşturucu kullandığını tespit edip şantaj yapıyormuşsunuz'' dedi. Cem Uzan ise soruya kahkahalar ile gülerek yanıtladı.

Ardından Sahil İmanov, ''Hakkınızda bir çok dolandırıcılık iddiası var dolandırıcı mısınız?'' sorusunu yöneltti. Bu kez Uzan sert yanıt verdi. x

"SEN ÇOCUKTUN BİLEMEZSİN"

Uzan, "40 bin kişiye iş verdik. Türkiye'nin en büyük holdingiydik. İki numarayı ve üç numarayı topladığın zaman bizim holdingin yarısı etmiyordu. Sen çocuktun bilmezsin" dedi.

Cem Uzan'a kendini gazeteci olarak tanıtan Sahil İmanov'a hangi gazetede çalıştığını sorunca İmanov kendi gazetem var diyerek youtube kanalını öne sürdü.

Sonrasında ise Amil İsmayilov, Cem Uzan'a mağdur ettiği insanlar olduğunu ifade etti. Uzan ise buna sinirlenerek bir şey biliyorsanız söyleyin dedi. Bu yaşananların ardından Amil İsmayilov ve Sahil İmanov ile ilgili çarpıcı veriler ortaya çıktı.

DOLANDIRICI ÇIKTILAR

Kasım 2021'den Haziran ayına kadar yaklaşık 8 aylık kısa bir süre TMB (Türk Müzik Birliği) televizyonunu yönettikleri bu esnada ise TMB TV'yi herkese Türk Milletler Birliği olarak tanıttıkları belirlendi.

Çalışanlarını aylarca mağdur eden Amil İsmayilov'un o dönemde TMB TV'nin Genel Müdürlüğünü yaptığı, Sahil İmanov'un ise Genel Yayın Yönetmeni olarak bulunduğu ve kanal sahibi ile aralarında da bir çok problem yaşandığı öğrenildi.

İŞÇİLERİN MAAŞINI BİLE VERMEDİLER

Öte yandan kendileri ile birlikte çalışan 5 personelinin ise maaşlarını ödemedikleri bazılarını da "Sizi sigortalı yapacağız" diyerek çalıştıkları süre zarfında sigortaya dahi almayarak yasa dışı işler yaptıkları ortaya çıktı.

Söz konusu dönem de yanlarında çalışanlardan biri ise kurgucu olarak görev alan Berk Doğancı idi. Berk Doğancı, 2 aylık maaşının Amil İsmayilov tarafından verilmediğini, her defasında bugün yarın diyerek oyalandığını böylelikle aradan 6 ay geçtiğini ifade ederek yasal süreç başlattığını ifade etti.

Öte yandan televizyon kanalını çalıştırdıkları dönemde ise bazı firmalardan reklam alarak paranın bir kısmını bazı zamanlarsa hepsini önce kendilerinin aldığını ardından bu durumun ortaya çıkması üzerine kanalın muhasebecisine teslim ettikleri bu neden den dolayı TMB TV kurumuna da ciddi zarar verdikleri öğrenildi.

İBB'YE ZABITA YAPACAKLARINI DA İDDİA ETMİŞLER

Öte yandan iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına kadar girebilen Amil İsmayilov ile Sahil İmanov'un hakkındaki başka bir iddia ise umut tacirliği yaptıkları. Bazı kişilerden "Sizi 35 bin TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde zabıta yapabilirim" diyerek paralarını aldıkları daha sonra ise bu kişilerin söz konusu şahsa ulaşamayarak TMB TV'nin kapısına dayandıkları da öğrenildi.

İNTERNETTE ŞOK İDDİALAR

Amil İsmayilov hakkında bitmek bilmeyen iddialar arasında bir internet sitesinde yer alan kullanıcı yorumu da dikkat çekti. Öyle ki yorum da şu ifadeler kullanıldı. "Bu adam dolandırıcı sakın inanmayın iş adamı filan değil insanlardan Avrupa'ya Amerika'ya vize alıyorum diye para alıyor ve bir daha bulamıyorsunuz dikkatli olun sahtekarlar çoğaldı Türkiyede."