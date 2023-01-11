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  • Cem Uzan’dan Babacan’a: Sen benim elektrik şirketlerimin gasp edilmesinin altına imzanı attın

Cem Uzan’dan Babacan’a: Sen benim elektrik şirketlerimin gasp edilmesinin altına imzanı attın

Genç Partisi eski Genel Başkanı Cem Uzan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Sen benim sahip olduğum elektrik şirketlerimin barajlarının gasp edilmesini altına imza attın. Hırsız" dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 14:02
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Cem Uzan’dan Babacan’a dikkat çeken sözler: Sen benim elektrik şirketlerimin gasp edilmesinin altına imzanı attın

Cem Uzan’dan Babacan’a: Sen benim elektrik şirketlerimin gasp edilmesinin altına imzanı attın
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Genç Partisi Eski Genel Başkanı Cem Uzan, gazeteci Şaban Sevinç’in yayınına katıldı.

Yayında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı hedef alan Uzan, “Sen benim sahip olduğum elektrik şirketlerimin barajlarının gasp edilmesinin altına imzanı attın. Barajları kim yaptı? Uzan ailesinin parasıyla yapıldı. Ödedin mi? İmza atarken “Biz bu malları alıyoruz. Biz bu malların üzerine çöküyoruz, bunların parasını ödememiz lazım” diye hiç düşündün mü? Hırsız.” ifadelerini kullandı.

Uzan’ın Babacan’a “Hırsız” dediği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Hamdi
11.01.2023 14:16
Sade, yalın ve net tek bir cümle paylaşacağım. BU SEÇİMİ ERDOĞAN KAZANMAYACAK, AKSİNE MUHALEFET KENDİSİ KAYBEDECEK.  
 
Millet
11.01.2023 14:15
Biz yazdık seçim sathına girilince bunlar size yük olacak.Ya siz samami olsanız Davutoğlu ve babacan dan hesap sorarsınız.Ber yıllık nebatiye demediğiniz kalmıyor 13 yıllık babacana bakanlık verilecek  
 
Mert
11.01.2023 14:13
Babacan ve davutoğlu kendini kurtarmak için kılıçdaroğluna yamandı ülkeye adalet gelirse hesaptan kaçamaz. Ülkede milletin malına çökmek akp ile başladı.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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