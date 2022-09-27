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Cem Yılmaz 20 yıl öncesine gitti. Demek ki her şey yolunda

Cem Yılmaz, Netflix üzerinden seyirciyle buluşacak olan Ayzek adlı filminin kadrosunu bu Eylül ayının ilk günlerinde açıklamıştı. Yılmaz son olarak Özge Özberk ile birlikte okuma provası sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 17:38
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Cem Yılmaz 20 yıl sonra Özge Özberk ile bir araya geldi

Cem Yılmaz 20 yıl öncesine gitti. Demek ki her şey yolunda
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Sevenlerinin karşısına çıkaracağı projelerin tanıtımını sosyal medya hesabı üzerinden yapan Cem Yılmaz böylelikle hayatındaki gelişmelerden takipçilerini haberdar ediyor.

Erşan Kuneri projesinin hemen ardından Ayzek filmi için kolları sıvayan Yılmaz filminin okuma provalarına da başladı. 

Filmin kadrosunda 20 yıl önce G.O.R.A filminde birlikte oynadığı Özge Özberk de olunca Yılmaz'dan esprili bir paylaşım geldi. Bir dönem aralarında küslük olduğu iddia edilen oyuncu ile kafa kafaya verdiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Cem Yılmaz fotoğrafına şu notu düştü:

"Bundan 20 yıl önce Prenses Ceku ile okuma provası yapmıştık ! E yine yapıyoruz demek ki her şey yolunda. Özge Özberk, Ayzek ile Bir Gece / DO NOT DISTURB"

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