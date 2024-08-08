Cem Yılmaz da akıma katıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Cem Yılmaz da akıma katıldı

Duruşu ile Paris 2024 Olimpiyatları'nın simgesi haline gelen Yusuf Dikeç'in elleri cebinde pozunu verenlerin arasına ünlü komedyen Cem Yılmaz'da katıldı.

Yusuf Dikeç'in elleri cebinde atış yaptığı pozu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın unutulmazları arasında yer aldı. Başta Elon Musk olmak üzeri birçok ünlü isim ya bu pozu paylaştı ya da övgü dolu yorumlar yaptı. Yusuf Dikeç'in bu duruşu kısa zamanda akım haline gelerek milyonlarca kişi tarafından tekrarlandı. Çeşitli isimler tarafından Yusuf Dikeç'in binlerce animasyonu hazırlanarak paylaşıldı.

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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın Yusuf Dikeç'i etiketlediği eli cebinde bardak yıkarken verdiği pozunun ardından bu kez Cem Yılmaz Yusuf Dikeç'in pozunu tekrarladı. Olimpiyat oyunlarını izlemek için Paris'e giden Cem Yılmaz paylaşımı beğeni topladı.

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REKOR KIRDI DİKEÇ POZU VERDİ

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Sırıkla atlamada hem olimpiyat hem de dünya rekoru kıran İsveçli atlet Armand Duplantis da atlayışını tamamlar tamamlamaz Yusuf Dikeç pozunu vermişti. Bir poz da İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye attığı golün ardından gelmişti.

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