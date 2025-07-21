Cem Yılmaz Fatih Altaylı’nın koltuğunda: Ben de şikayetçiyim

Bir aydır tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına bu sefer komedyen Cem Yılmaz konuk oldu.

FATİH ALTAYLI BİR AYDIR TUTUKLU

Gazeteci Fatih Altaylı programındaki sözlerinden sonra ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla hakkında resen soruşturma başlatılarak, 22 Haziran’da tutuklanmıştı. 17 Temmuz’da Altaylı hakkında ‘cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamasıyla en az beş yıl hapis istendi.

Altaylı’nın tutuklanmasının ardından Youtube kanalındaki programa farklı isimler konuk olmaya devam ediyor.

21 Temmuz'da ise Fatih Altaylı'nın koltuğuna ünlü komedyen Cem Yılmaz oturdu.

"Bugün keşke gelmeseydim" diyen Cem Yılmaz 'Nasılsınız?" sorusu üzerine konuşmasına şöyle başladı:

"KOLTUK GİT GİDE ISINIYOR"

"Vallah iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Genel olarak geçenlerde bir belgeselde söylemişim ben. Yani çok bencil birisi olduğumdan çok uzun zamandır kendi iyiliğimin bana yetmediği duygusuyla mücadele ediyorum..."

Dış sesin "Benim aslında size sormak istediğim şu. Şimdi bu koltuğa farklı isimler de oturdu ama..." sözü üzerine Cem Yılmaz "Hissediyorum onu. Gerçekten çok gergin. Ben ilk geldiğimde bu kadar sıcak değildi. Koltuk git gide ısınıyor" dedi.

"BURADA OLMAK İSTEDİM"

"Burada olmamın sebebini anmadan geçemeyeceğim" diyen Cem Yılmaz şunları sözlerine ekledi:

"Açık söylemek gerekirse, ben bu kanaldan çok istifade ettim. Konuklarınızdan, örneğin Fatih abinin geçmişten bugüne söylediklerinden çok şey öğrendim. Elbette şimdi oturup onu bütünüyle değerlendirecek bir pozisyonda değilim, böyle bir iddiam da yok. Ama şu bir gerçek ki bu kanal, tıpkı eskiden tek sesli TRT’nin içinde bile bazen çok sesli şeyler duyabildiğimiz gibi, bugün de özel bir kanal olmasına rağmen çok sesli bir yayın yapıyor. Felsefeden sanata, bilimden gündelik kültür meselelerine kadar pek çok farklı alanda meslektaşlarım bu kanalda ağırlandı, konuşuldu. Ben de bu yayınlar sayesinde birçok değerli insana ulaştım. Dolayısıyla, bu kanalın bende bir alacağı var diye düşünüyorum. Fatih abinin yaşadığı olay beni gerçekten üzdü ve bu yüzden burada olmak istedim. Belki bu bir şeyleri tedavi etmez ama varlığımın bir anlamı olmasını istedim."

“FATİH ABİDEN BEN DE ŞİKAYETÇİYİM”

Cem Yılmaz konuşmasında ayrıca "Fatih abiden ben de şikayetçiyim; bu iddianameye girsin istemiyorum ama bana da kötülüğü dokundu…" diyerek şaka yaptı ve şunları söyledi:

"Çünkü bütün soruları bana soruyordu. Soruları bana soruyor, Nilperi (Şahinkaya) de orada duruyor falan… Kız da diyor ki 'Sana sordu' ben cevaplıyorum altta yorumlar: 'Cem yine kimseyi konuşturtmadı.' Fatih Altaylı bu konuda beni gerçekten zor durumda bıraktı."