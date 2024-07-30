Cem Yılmaz GORA 4 GORA'da oynayacak ilk yıldızı açıkladı

2004 yılında çıkan G.O.R.A. filminin devamı olacak olan GORA 4 GORA ile ilgili Cem Yılmaz’dan yeni paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yılmaz, filmin kadrosunda Ozan Güven’in de olacağını duyurdu.

YENİ FİLMİN PASTASI KESİLDİ

Yapılan paylaşımda, “GORA 4 GORA pastası” notu düşülürken, birbirlerine hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu.

OZAN GÜVEN KADRODA

Öte yandan Cem Yılmaz ile Ozan Güven, pastayı birlikte üfledi. Güven’in film kadrosunda yer alacak olması sosyal medyada da beğeniyle karşılandı.

MAYIS AYINDA DUYURMUŞTU

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 20 Mayıs’ta attığı paylaşımla, GORA 4 GORA’nın müjdesini vermiş ve “Üzgünüm, daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!” ifadelerini kullanmıştı.

ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZ

Filmin ne zaman çıkacağı konusunda kesin bir netlik yokken, geniş kadrodaki yeni isimlerin de sırayla duyurulması bekleniyor.

GORA'NIN KONUSU NEDİR?

İstanbul'da halı satıcılığı yapan Arif, uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli bir gezegene götürülür. Burada esir tutulduğu sırada kaçmaya çalışırken gezegenin prensesi Ceku'ya aşık olur. Arif, G.O.R.A.'dan kaçma ve Ceku'yu kurtarma planları yaparken, çeşitli komik ve maceralı olaylar yaşar. Film, bilim kurgu ve komediyi harmanlayan bir yapım olarak dikkat çeker.