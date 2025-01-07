Cem Yılmaz ünlü markaya ateş püskürdü: 43 bin liralık lamba için 43 milyonluk zarar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cem Yılmaz ünlü markaya ateş püskürdü: 43 bin liralık lamba için 43 milyonluk zarar

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, tanınmış bir markadan satın aldığı lamba ile ilgili yaşadığı mağduriyeti dile getirdiğinde, markadan geri dönüş alamaması üzerine durumu kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak markayı açığa çıkardı.

Kırık gelen lambayı iade almayan markaya tepki gösteren Cem Yılmaz, "43.000 TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

de.webp

Ünlü komedyen Cem Yılmaz son paylaşımıyla gündem oldu. Marka kırık gelen ürünü bir türlü iade almayınca Cem Yılmaz markayı sosyal medya hesabından açığa çıkardı.

hh.webp

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadelere kullandı:

"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim, yok dedi onlinedan kayıt oluşturun. Tamam dedik. @beymen'in uygulamasından kayıt oluşturdum arayan soran yok. Lamba 43 bin lira dedim 'Ya sabır…' @Bakaracollection'a mail attım, dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz! Yani diyor ki; Cem efendi lambayı kırmışssın, bırak şimdi iade ayaklarını... Ben de huzurunuzda 43.000 TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum."

6.webp

Son Haberler
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Amasya yaylaları beyaza büründü: Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Amasya yaylaları beyaza büründü:
Samsun’da uyuşturucu operasyonu
Samsun’da uyuşturucu operasyonu
300 bin kişilik ilçe lıkır lıkır kanser içti. Korkunç gerçeği en yetkili isim duyurdu
300 bin kişilik ilçe lıkır lıkır kanser içti. Korkunç gerçeği en yetkili isim duyurdu
Adanaspor, Andrei Ivan ile prensip anlaşmasına vardı
Adanaspor, Andrei Ivan ile prensip anlaşmasına vardı