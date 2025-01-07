Cem Yılmaz ünlü markaya ateş püskürdü: 43 bin liralık lamba için 43 milyonluk zarar

Kırık gelen lambayı iade almayan markaya tepki gösteren Cem Yılmaz, "43.000 TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz son paylaşımıyla gündem oldu. Marka kırık gelen ürünü bir türlü iade almayınca Cem Yılmaz markayı sosyal medya hesabından açığa çıkardı.

Cem Yılmaz paylaşımında şu ifadelere kullandı:

"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim, yok dedi onlinedan kayıt oluşturun. Tamam dedik. @beymen'in uygulamasından kayıt oluşturdum arayan soran yok. Lamba 43 bin lira dedim 'Ya sabır…' @Bakaracollection'a mail attım, dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz! Yani diyor ki; Cem efendi lambayı kırmışssın, bırak şimdi iade ayaklarını... Ben de huzurunuzda 43.000 TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum."