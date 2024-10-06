Cem Yılmaz yazacağı kitabın adını açıkladı! Fatih Altaylı'yı gülme krizine soktu

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Cem Yılmaz yazacağı kitabın adını açıkladı! Fatih Altaylı'yı gülme krizine soktu

Fatih Altaylı son programında ünlü komedyen Cem Yılmaz’ı ağırladı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube kanalındaki Pazar Sohbeti programına Komedyen Cem Yılmaz konuk oldu.

Altaylı’nın “Kitap yazma niyetin var mı?” sorusuna Cem Yılmaz şöyle yanıt verdi:

“NASIL KOMEDYEN OLUNUR?”

Aslında çok tatlı bir şeye niyetim var ama alaycı tabii… Yani neredeyse böyle mokümanter gibi…Onun bir küçük bir antrenmanını Kafa Dergisi’nin mizah özel sayısı vardı, orada küçük bir yazıyla paylaştım.

Şunu yazmak istiyorum. Nasıl komedyen olunur parantez içinde üstelik hiç gerek yokken. Yani hiç gerek olmadığı halde nasıl komedyen olunur. Bunu yazmak isterim.

Hiç kitap yazmadım. Karikatür kitabımı yayınlamıştım.

Aldığım otomobilleri otobiyografi diye yazmıştım.

Benim öyle esprim var son helal Ferrari diye… Her şey çok pahalı. Dolayısıyla ben gerçekten o kadar para harcayacak param yok yani benim.

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