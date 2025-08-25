Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA sürprizi! Senaryo tamamlandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz merakla beklenen devam filmi olan "G4G" senaryosunu tamamladığını duyurdu.

Türk sinemasının en sevilen komedi filmlerinden G.O.R.A, yeniden gündemde. Usta komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla serinin devam filmi “GORA 4 GORA” için heyecanı artırdı.

Daha önce “20 yıl sonra gelen lezzet!” ifadesiyle yeni bir GORA projesinin yolda olduğunu duyuran Cem Yılmaz, bu kez de hayranlarını meraklandıran yeni bir görselle karşımıza çıktı. Paylaşımında, filmin adını “G 4 G” olarak duyuran Yılmaz, detay vermese de nostaljik ve esprili tonu, serinin ruhunu yeniden yaşatacağının sinyallerini verdi.