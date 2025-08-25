Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA sürprizi! Senaryo tamamlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA sürprizi! Senaryo tamamlandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan GORA 4 GORA sürprizi. Yılmaz GORA 4 GORA için geri sayımı başlattı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz merakla beklenen devam filmi olan "G4G" senaryosunu tamamladığını duyurdu.

88.jpg

Türk sinemasının en sevilen komedi filmlerinden G.O.R.A, yeniden gündemde. Usta komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla serinin devam filmi “GORA 4 GORA” için heyecanı artırdı.

i.webp

Daha önce “20 yıl sonra gelen lezzet!” ifadesiyle yeni bir GORA projesinin yolda olduğunu duyuran Cem Yılmaz, bu kez de hayranlarını meraklandıran yeni bir görselle karşımıza çıktı. Paylaşımında, filmin adını “G 4 G” olarak duyuran Yılmaz, detay vermese de nostaljik ve esprili tonu, serinin ruhunu yeniden yaşatacağının sinyallerini verdi.

Son Haberler
Benfica-Fenerbahçe maçına tanıdık hakem!
Benfica-Fenerbahçe maçına tanıdık hakem!
Samsun’da düğün konvoyunda feci kaza! Gelin ve arkadaşı yaralandı
Samsun’da düğün konvoyunda feci kaza! Gelin ve arkadaşı yaralandı
TOKİ’den dev fırsat: Türkiye genelinde 30 ilde 312 adet
TOKİ’den dev fırsat: Türkiye genelinde 30 ilde 312 adet
Trump'tan yayınlara tepki! İki kanalın lisans iptalini istedi
Trump'tan yayınlara tepki! İki kanalın lisans iptalini istedi
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı için geri sayıma geçildi! Premier Lig'e doğru
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı için geri sayıma geçildi! Premier Lig'e doğru