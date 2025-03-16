Cem Yılmaz’dan sahnede “diploma” göndermesi

Düzenleme: Kaynak: Oda TV
Cem Yılmaz’dan sahnede “diploma” göndermesi

Cem Yılmaz, Ankara'daki gösterisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gösterisine geldiği bir anıyı anlatırken gündemdeki "diploma" tartışmasına gönderme yaptı.

Cem Yılmaz, Ankara ATO’da sahne aldığı gösterisinde gündeme dair mesajlar da verdi.

Ünlü komedyen, "diploma" tartışmasına değinerek İstanbul’daki gösterilerinden birine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığını hatırlattı. Yılmaz, “Başkan’ım şimdi geldiniz ama kar yağacak, ‘Başkan Cem’i izlemeye gittiler’ diyecekler” dedi. Ardından esprili bir şekilde, “Tabii bu sırada Başkan diplomasıyla geldi, gösteri sırasında da elindeydi” ifadelerini kullandı.

Oda TV'nin haberine göre gösteri sırasında ellerini kelepçelenmiş gibi göstererek yaptığı göndermeyle de dikkat çeken Yılmaz, izleyicileri güldürdü.

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