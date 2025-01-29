Cemaat dondu kaldı! Genç kız cenaze namazında haykırdı

Sivas'ta 87 yaşındaki emekli öğretmen Vahdettin Olcayto, komşusu Yasin Yıldırım'ı silahla vurarak öldürmüştü. Cinayet sonrası tutuklanan Olcayto, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazında öldürülen Yasin Yıldırım'ın yengesi, "Kayınımın katiline hakkımı helal etmiyorum" diyerek haykırdı.

CİNAYET SUÇUNDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNDE GÖNDERİLMİŞTİ

Olay, geçtiğimiz aylarda Ece Mahallesi Acemler Sokak'ta meydana gelmişti. Psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen (82) yaşındaki emekli öğretmen Vahdettin Olcayto, kendisi gibi kedi besleyen komşuları Yasin Yıldırımı göğsünden, baba Nureddin Yıldırım'ı ise karnından yaralamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yasin Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı Vahdettin Olcayto ise tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise zanlı Olcayto, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Emekli öğretmenin cenaze namazına Olcayto'nun öldürdüğü Yasin Yıldırım'ın yengesi Merve Yıldırım'da katıldı. Cenaze hocasının "Hakkınızı helal ediyor musunuz sorusuna yenge Yıldırım," Kayınım Yasin Yıldırım'ın katiline hakkımı helal etmiyorum" diyerek haykırdı. O anlar cep telefonuna yansıyarak sosyal medyada yayıldı.

"ARALARINDA HİÇBİR HUSUMET YOKTU"

Cinayetin planlı yapıldığını düşündüğünü söyleyen Yıldırım, "Olay meydana gelmeden 2 gün önce katil kayınımın çalıştığı iş yerine gitmiş, bir bardak çayını içmiş, sohbet etmişler ve hayvanlar için ona verdiği mamaları bir yere bırakmasını istemiş, kayınım da almamış. Kayınvalidem de kayanımdan o adamdan uzak durmasını istediğini dile getirmiş. Çünkü mahallede adamla görüşen hiç kimse yok. Aralarında hiçbir şekilde husumet yoktu. Biz bunun planlı bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Eğer kayınım o mamaları alsaydı ve adamın dediği yere götürseydi ve orada onun canına kıysaydı biz belki de kayınımın cesedini arıyor olacaktık "dedi.

"OLAY KEDİ TARTIŞMASI DEĞİLDİ"

Olay günüde yaşananları anlatan Yıldırım, "Medyada ve sosyal medyaya yansıtıldığı gibi asla bir kedi tartışması değildir. Olay günü sabah sekiz buçuk civarı katil bahçeye çıkıyor korkulukların arasından ellerini koyup gizlice bizim evimizi izliyor. Kayınımın sabahları çöp atma saati bellidir. Katilin bir yıla yakındır kayınımı takip ettiğinin de farkındayız. Kayınım çöp atmaya çıkıyor ve çöpü atıp geri döndüğü esnada katil kayınıma sesleniyor ve kayınım arkasına döndüğünde onun olduğunu fark edince direkt kendisini korumak için apartmana kaçıyor. Katil, apartmanda ikinci kata kadar silahla kayınımı kovalıyor. Ardından kayınımı vuruyor ve aşağı doğru kaçıyor. Kayınım da kayınpederime sesleniyor ve kayınpederim hemen kapıyı açıyor. Katil de tekrardan içeri giriyor ve kayınpederimi görünce bir kurşunda ona sıkıyor ve tekrar kaçıyor. Eldivenlerini çıkartıp atıyor, daha sonra mahallenin kasabına gidip 4 kişiyi öldürecektim birini öldürebildim" demiş. Bunu duyunca aile üyelerinin fevri döndü. Ben yine söylüyorum, hakkım zehir zıkkım olsun" dedi.