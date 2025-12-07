Kamuoyunda infial yaratan Antalya’nın Alanya ilçesindeki Süleymancılar cemaatine ait Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 çocuğa istismar olayı 2023'te yaşandığı biliniyor.

İstismarın ortaya çıkması sonucu G.R.U. hakkında açılan davada, cinsel istismar eylemleri nedeniyle 109 yıl hapsi istendi. Fail G.R.U. 25 Eylül'de gerçekleşen karar duruşmasında 84 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı istinafa taşıyan failin yaptığı başvurudaki "pişkin" ifadeleri tepkilere neden oldu.

'SOMUT DELİL YOK, EKSİK İNCELEME, İFTİRA'

BirGün gazetesinden Deniz Güngör'ün haberine göre istinaf başvurusunda "soruşturmada eksik inceleme" yapıldığı istismara dair "somut delil" olmadığı ve "iftira" atıldığı iddia edildi.

Eziyet suçunun unsurlarının oluşmadığı iddia edilen istinaf başvurusunda failin çocuklara "şaka amaçlı ve yaramazlıklarından ötürü kızgınlıkla" vurduğu aktarıldı.

Başvuruda ayrıca "cinsel istismar suçunun işlenmesi sırasında mağdurların iradeleriyle hareket edebilme imkânlarının ortadan kaldırılmasının, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturmayacağı" ileri sürüldü ve fail G.R.U. hakkındaki hapis kararının kaldırılması ve beraatı istendi.

İstismara maruz bırakılan çocukların avukatı Mehmet Sutay Seydioğulları da fail G.R.U. hakkında verilen hapis cezasını istinafa taşıdı. Fail G.R.U.’ya cezada indirime gidildiği belirtilen istinaf başvurusunda failin bazı suçlardan ise beraat ettirildiği anımsatıldı.

Davada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, fail G.R.U.’nun “çocuğun cinsel istismarı”, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “çocuğa karşı cinsel taciz”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek” ve “eziyet” suçlarından alt sınır 109 yıl 3 ay, üst sınır ise 373 yıl 4 ay olmak üzere hapsini talep etmişti.