Cemaatin camisi yıkılacak. Belediye bir ilki gerçekleştirecek

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Leinfelden-Echterdingen kentinde, Süleymancı cemaatine ait bir cami projesiyle ilgili uzun süredir devam eden anlaşmazlık, belediye meclisinin yıkım kararıyla yeni bir boyut kazandı. Neredeyse tamamlanan caminin yıl sonuna kadar yıkılması planlanıyor.

Karar, Almanya’da bir camiyi yıkan ilk belediye olma ihtimaliyle dikkat çekiyor. Belediye, 2014’te camiyi inşa eden Kültür, Eğitim ve Uyum Derneği’ne (VKBI) arsa üzerinde irtifak hakkı tanımıştı. Ancak inşaatın dört yıl içinde tamamlanması şartı yerine getirilemedi. Müzakereler sonuçsuz kalınca, belediye irtifak hakkını geri aldı.

Konu mahkemeye taşındı ve Federal Yargıtay, belediyeyi haklı buldu. Meclis, büyük çoğunlukla yıkımı onayladı. Kararın ardında, derneğin camiye ek olarak öğrenci yurdu inşa etme ısrarı ve projedeki teknik eksiklikler etkili oldu. Yıkımın ekolojik ve toplumsal sonuçları tartışma konusu.

Belediye, derneğe yeni bir arsa sağlama sözü verdi, ancak bu teklif henüz netleşmedi. VKBI, Almanya’da 300’den fazla cami ve ibadethane işleten İslam Kültür Merkezleri Birliği’ne (VIKZ) bağlı. VIKZ, yaklaşık 100 bin üyeyle Almanya’daki en büyük dini oluşumlardan biri. Cami yıkılırsa, bu olay hem cemaat hem de kent için tarihi bir dönüm noktası olacak.

Belediye, yıkımı en son çare olarak gördüğünü, yıllarca uzlaşma aradığını belirtiyor. Karar, Almanya’daki dini ve kültürel projelerin planlama süreçlerinde daha sıkı denetim gerekliliğini gündeme getirdi. Toplumda ise karar, entegrasyon ve çevre duyarlılığı ekseninde tartışılıyor.