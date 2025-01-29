Cemaatin ödü patladı! Camiye niye torpil attığı anlaşılamadı

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’nde bulunan Kışla Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, ikindi namazının farzı kılındığı esnada içeri girerek 2 adet torpil attı.

TORPİLİN BİRİ PATLARKEN DİĞERİ İSE PATLAMADI

Patlamayla birlikte cemaat bir anda irkilerek büyük panik yaşadı. Namazı bırakan bazı vatandaşlar yanan halıyı su ile söndürdü. Dışarı çıkan vatandaşlar kaçan şahsı kovalamaya başladı fakat yakalayamadı.

İki gün önce ikindi namazının farzını kılarken bu olayın gerçekleştiğini belirten vatandaşlardan Enes Saylan, "Farzın üçüncü rekatında kıyama kalkmışken, kapıdan tak diye bir ses geldi. arkadaş içeri giriyor ve torpili yakarak içeri 2 tane atıp kaçıyor. caminin de akustiğinden dolayı büyük bir patlama sesi geldi. bu sesten dolayı cemaatimiz korktu. hatta bazıları namazlarını bozdu. ben ve müezzin arkadaşımız da namazımı bozarak iki yerde çıkan yangını söndürmeye çalıştık. çünkü namazı bozmasaydık halıların çoğu yanacaktı. allah ıslah etsin. camiye saldırmak bu ülkede epeydir yaşanmamış bir olaydı. allah sonumuzu hayır etsin.

Güvenlik kamerası görüntülerinde 15-16 yaşlarında bir kişi, beyaz elbiseli ve siyah montlu arkadaş, caminin yan tarafından gelerek etrafı kolaçan ediyor. Bu deli işi değil planlı bir iş. Etrafı kolaçan ettikten sonra içeri geliyor. Kapıdan torpili atarak kaçıp gidiyor. Ben peşinden koştum ama yakalayamadım. Bu cami 1961’de ibadete açıldı. Taziye evlerinde bazen bu durumlar oluyordu ama caminin içerisine 1961 yılından beri, ilk defa böyle bir saldırı gerçekleşiyor. Buradan çıktıktan 15-20 dakika sonra aşağıda sokakta bulunan bir cemaatin evinin giriş kapısına da aynı şekilde torpilleri atarak kaçıyor. Bunların 2-3 kişi olduklarını tahmin ediyoruz. Şikayetçiyiz, polis arkadaşlar inşallah en kısa sürede yakalayacaklar. Onlara güvenimiz tamdır" dedi.



Olayın hemen ardından bölgeye gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Öte yandan şüphelinin, caminin ardından başka bir şahsın da evine torpil attığı öğrenildi.