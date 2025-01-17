Cemaatin yardım kutusuna attığı paraları çalan şüpheli kamerada

Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde meydana geldi. Cuma namazı çıkışı yardım kutusunun başında bekleyen kişi, cemaatin kutuya attığı paraların bir kısmını el çabukluğuyla çaldı.

Kutuyu açıp hızlıca banknotu alan kişi, bir süre avcunun içinde gizleyerek, bazen de kapak ile kutu arasında sıkıştırarak bekledi. Etrafı gözledikten sonra kimse tarafından fark edilmeyeceğine emin olan kişi daha sonra banknotları cebine koydu. Şüphelinin hırsızlık anları, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.