Cemal Can Cansever'den beklenen Survivor açıklaması

Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven, Survivor 2024 All Star kadrosunda yer almadı. Canseven'in neden kadroda yer almadığı merak edilirken ünlü isim konu hakkında açıklama yaptı.

Cemal Can Cansever'den beklenen Survivor açıklaması

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, 2024 All Star kadrosunda yer almadı. Adadaki halleri ve yarışmalardaki performansları ile büyük beğeni toplayan ünlü ismin neden All Star kadrosunda olmadığı merak edilmişti.

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MuhabirOnline'a konuşan Cemal Can, neden yarışmaya katılmayacağını açıkladı. Cemal Can Canseven, "Tek seferlik, tadında, güzeldi. Ben bir kere birinci oldum, evde bir tane kupam var. Kazanamayanlar kazansın. Kupası olmayanlar alsın." dedi.

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Canseven, 25 Mayıs 1995'te İzmir Foça'da Rukiye ve İrfan Canseven’in oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Selanik göçmeni, anne tarafından ise Rizelidir.

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Cemal ismini dedesinden alan Canseven, Can ismini ise koyu Fenerbahçeli ve Can Bartu hayranı olan babası İrfan Canseven vesilesiyle sinyor lakaplı eski milli futbolcu Can Bartu'dan almıştır.

Eğitim hayatına İzmir'de, Mavişehir İlkokulunda başlayan Canseven, 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Foça Altyapı futbol okulunda 10 yaşından 14 yaşına kadar kaptanlık ve kalecilik yaptı.

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