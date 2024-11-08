Cemal Enginyurt 2 cümle paylaştı! Sosyal medyada dikkat çeken yorumlar geldi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, yaptığı hamlelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Enginyurt’un sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, kamuoyunun dikkatini çekiyor ve geniş yankı uyandırıyor.

Son dönemde, Enginyurt’un özellikle siyasi konularda yaptığı cesur açıklamalar ve eleştiriler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme dair görüşlerini dile getiriyor ve bu paylaşımlar, takipçileri tarafından yoğun bir şekilde yorumlanıyor.

Enginyurt’un son paylaşımlarından biri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olması gerektiği yönündeki açıklamalarına yönelik sert eleştiriler içeriyordu.

Enginyurt, Bahçeli’nin bu açıklamalarına tepki göstererek, “Erdoğan bir daha aday olamaz, aday olma hakkı yoktur” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından yorumlandı.

Enginyurt'un son paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

İşte o paylaşım:

"Herkese güzel bir gün diliyorum.

Devletin malına çöken haramzadeler HARİÇ."

Herkese güzel bir gün diliyorum.

Devletin malına çöken haramzadeler HARİÇ. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 8, 2024

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 tarihinde Ordu’nun Dedeli köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Enginyurt, genç yaşlarda siyasete ilgi duymaya başladı ve 1980’li yıllarda Ülkü Ocakları’nda aktif olarak yer aldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak dergisi il temsilciliğini kurarak, 12 Eylül Darbesi sonrası Ülkü Ocakları faaliyetlerini yeniden başlattı.

Siyasi kariyerine Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ile başlayan Enginyurt, 1991 yılında MÇP il sekreteri olarak görev yaptı. 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi oldu ve 1994 yılında MHP Ordu İl Başkanı seçildi. 1999 yılında MHP’den Ordu milletvekili seçilerek, MHP’nin Ordu’daki ilk milletvekili oldu.

Enginyurt, 2020 yılında MHP’den ihraç edilmesinin ardından Demokrat Parti’ye katıldı ve burada Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. Sosyal medyada yaptığı cesur açıklamalar ve eleştirilerle dikkat çeken Enginyurt, siyasi gündemde önemli bir figür olmaya devam ediyor.