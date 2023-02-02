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Borsa'da neler oluyor? Cemal Enginyurt açıkladı

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşün ardından SPK’ya seslenerek, “Hesap vereceksiniz” dedi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 06:14
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Cemal Enginyurt açıkladı: Borsa'da neler oluyor?

Borsa'da neler oluyor? Cemal Enginyurt açıkladı
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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından öğleden sonra sert kayıplar yaşadı.

BIST 100 endeksi yüzde 5 düşüşle 4 bin 754 puana kadar geriledi, devre kesici uygulandı.

Borsa'daki sert hareketler sonrası Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) seslendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hesap vereceksiniz" diyen Enginyurt, şunları kaydetti:

“Eyy SPK ne oluyor? Gariban Borsa da soyuluyor. Olan fakire oluyor. Borsa İstanbul yolduruyor. HESAP VERECEKSİNİZ.”

KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Borsa İstanbul’daki gelişmelerin ardından SPK’ya çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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