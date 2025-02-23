Cemal Enginyurt AKP kongresinin şifrelerini açıkladı

AKP, 8. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongre, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden AKP Genel Başkanı seçilirken, partiye, diğer siyasi partilerden de geçişler oldu.

CHP’li Cemal Enginyurt, AKP tarafından düzenlenen 8. Büyük kongre hakkında Halk TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara’da gerçekleşen AKP kongresinin şaibeli olduğuna vurgu yapan Enginyurt, listeye giren kişilerin isimlerini sosyal medyadan öğrendiğini iddia etti.

"ÜNAL KARAMAN VE SERAP YAZICI NE ZAMAN PARTİYE KATILDILAR?"

Yapılan kongrenin şaibeli olduğunu iddia eden Enginyurt, "Belki bugün kimsenin dikkatini çekmeyen bir konuyu gündeme getireceğim. Ünal Karaman, Serap Yazıcı ne zaman partiye katıldılar da ne zaman MYK'ye seçildiler? Rozet takılmış ama önceden yayımlanan listeye MYK üyesi olarak girmişler. Nasıl oluyor bu, üye bile değiller! Hukuka da aykırı, akıl izan alacak bir şey değil. Dolaysıyla bu kongre şaibeli" ifadelerini kullandı.

"DELEGEYE SAAT TAKMAK RÜŞVETTİR"

Delegelere takılan saat hakkında da konuşan Enginyurt, "Zaten kongrenin şaibesi nereden belli, 1600 delegeye 4 bin TL'den saat dağıtılmasından. Bu iddia AKP'liler tarafından söyleniyor. Delegeye saat takmak ne demektir ya, bu şaibe, bu rüşvet! Ben yıllardır siyasetin içindeyim, onlarca kongre yaptık, böyle bir şeye hiç rastlamadık. Bir parti düşünün ki delegelerine saat dağıtıyor ama bu partinin genel başkanı yeri geliyor karşı tarafın konser paralarına bile laf söylüyor" dedi.

“NE YAPARSAN YAP GİDECEKSİN”

Erdoğan’a destek verenlerin dışarıda kaldığını belirten Enginyurt, futbolcu ve pop sanatçılarının listeye dahil edildiğini söyledi. Konuşmasının sonunda Erdoğan’a da seslenen Enginyurt, “Ne yaparsan yap GİDECEKSİN” dedi.

Cemal Enginyurt, X hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi, “Ankara'da Demokratik, Şaibesiz bir kongre yapılıyor. Tek aday,tek liste. Listeye girenler isimleri sosyal medyadan öğreniyor.Yıllarca Erdoğan diyenler kapı önünde,topçusu popçusu listede. Şaibesiz kongre öyle mi? Tek adam korkularını yenmeye çalışıyor. Ne yaparsan yap GİDECEKSİN.”