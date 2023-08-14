Cemal Enginyurt AKP'yi yine ensesinden yakaladı. Bu paylaşımı görür görmez Mehmet Şimşek valiyi arayacak

İktidar; yangın, sel ve deprem gibi afetlerde vatandaşa yardım için IBAN veriyor ancak Rize Valisi’nin bindiği lüks otomobil dikkatlerden kaçmıyor. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "kamuda tasarruf var, 18 milyonluk araçlara binenlere tasarruf yok" diyerek tepki gösterdi.

Cemal Enginyurt AKP'yi yine ensesinden yakaladı. Bu paylaşımı görür görmez Mehmet Şimşek valiyi arayacak

Editör: Osmancasn EROK

Ülkemizin güneyinde orman yangınları kuzeyinde ise sel felaketleri yaşanırken iktidarın vatandaşa yardım yapması için IBAN numarası vererek yardım kampanyası başlatması tartışma konusu olmuştu.

Kastamonu, Sinop ve Bartın’ı vuran sel için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yardım kampanyası başlatıldı.

Hal böyleyken Rize Valisi’nin lüks makam aracı kullanıyor olması sosyal medyada gündem olmuştu. Valinin bindiği Audi A8 Long Luxury marka lüks otomobilin fiyatı ise dudak uçuklatacak cinstendi.

"18 MİLYONLUK ARAÇLARA BİNENLERE TASARRUF YOK"

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise Rize Valisi’nin bindiği lüks otomobili eleştirerek “kamuda tasarruf varmış, Akılcı ekonomik politikalar uygulanacakmış. Rize Valisi başta olmak üzere,18 milyonluk araçlara binenlere tasarruf yok. Bu yılı #emeklininKıyametYılı yaptınız. Millet aç, bunlara tasarruf tatilde. ADALETİNİZ BATSIN, YAZIKLAR OLSUN.” sözleriyle tepki gösterdi.

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RİZE VALİSİNİN LÜKS OTOMOBİLİNİN FİYATI

Markanın resmi internet sitesine bakıldığında fiyat 3 milyon 108 bin 325 TL. Aracın internet sitelerindeki satış fiyatı ise 3 milyon 700 bin TL’ye kadar çıkıyor.

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Enginyurt'un yanında vatandaşlar da duruma sosyal medya üzerinden tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

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