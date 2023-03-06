Cemal Enginyurt Akşener'in masaya dönüşünü öğrenince Saray'a kötü haberi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Akşener'in Millet ittifakı toplantısına katılmak üzere Saadet Partisi'ne gitti. Bu gelişmelerin yaşandığı kritik saatlerde Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken iki paylaşım geldi.

Enginyurt ilk tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Şişt Mehmet!

418 milyar doları ödeyeceksin.

Kaçış yok.

'Ben Kemal geliyorum"

Kürşad Zorlu'nun Akşener'in Saadet Partisi'ndeki toplantıya katılacağını söylemesinin ardından yapyığı paylaşımda ise şöyle yazdı:

"418 milyar doları geri almak için,

5 li çeteden hesap sormak için,

#128MilyarDolarNerede demek için,

Çadır, Kan satan Kızılay Başkanını yargılamak için,

Soygun vurgun düzenine son vermek için,

Mehmet Cengiz başta olmak üzere, hepsini Hukuk önüne çıkartmak için,

MİLLET İTTİFAKI."