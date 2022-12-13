13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cemal Enginyurt arka arkaya 3 tweet attı. Birini de sabitledi

Cemal Enginyurt arka arkaya 3 tweet attı. Birini de sabitledi

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un kişisel sosyal medya hesabından yaptığı gündeme ilişkin paylaşımları dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 13:14
Takip Et

Cemal Enginyurt arka arkaya 3 tweet attı. Birini de sabitledi

Cemal Enginyurt arka arkaya 3 tweet attı. Birini de sabitledi
+
Aa
-

Türkiye ekonomik krizle boğuşmaya devam ediyor. Hergün art arda gelen zamlar 5 bin 500 TL asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşın belini kırdı. Artan akaryakıt fiyatları, ödenemeyen fatura bedelleri ise isyan ettiriyor. İktidar kanadından ise çözüm yerine "destek" ve "sabır" çağrıları geliyor.

Türkiye bir yandan ekonomik krizle diğer yandan hergün art arda gelen cinsel istismar skandallarıyla boğuşuyor.

1925’te çıkarılan 677 sayılı “tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması”na ilişkin yasayla yasaklanan tarikat ve cemaatler, özellikle AKP iktidarıyla birlikte yeniden güç kazanarak, vatandaşların isyanına rağmen faaliyetlerini halen sürdürüyor.

Tarikat şeyhi babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 6 yaşında evlendirilen, yıllarca tecavüze uğradığı belirtilen H.K.G olayı gündeme bomba gibi düştü.

İsmailağa bağlantılı “vakıf”la ilgili cinsel istismar skandalı iktidarın, bu yapılara verdiği tavizi de ortaya koydu.

İsmailağa bağlantılı çok sayıda yöneticisi bulunan Diyanet'in istismar skandalına sessiz kalması dikkat çekmiş; kurum günler sonra yaptığı açıklamada 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı kınamayarak, kınayanları “Konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir” diyerek suçlamıştı. 

"Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyet'i var bunu da size göstereceğiz..."

Kişisel sosyal medya hesabına "Ne eski Türkiye var ne yeni Türkiye. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyet'i var Bunu da size göstereceğiz" sözlerinin yer aldığı videoyu sabitleyen Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Türkiye gündemine ilişkin art arda yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

DP'li Cemal Enginyurt'un 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalına yorumu sert oldu.

İşte Enginyurt'un paylaşımı;

'KİM YAPTIYSA ŞEREFSİZDİR...'

"Filancıda taciz yaptı, şu da tecavüz etti, öbürkü de sarkıntılık etti.
Bırakın kötü de emsal vermeyi.
Kim tecavüz, taciz yaptıysa ŞEREFSİZDİR.
6 yaşında ki çocuğu evlendiren, evlenen ve yıllarca tecavüz eden Sapıklar!
Hayvandan daha aşağı ŞEREFSİZ PİSLİKLERDİR.
HESAP VERECEKLER."

Enginyurt'un artan fatura bedelleriyle ilgili "Maaşının yarısını Doğalgaz ve elektrik faturasına yaptıranları görmezden gelenlere YAZIKLAR OLSUN" paylaşımı da dikkat çekti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hamit Seki
13.12.2022 13:26
Cemal beyin görüşüne katılan onun gibi düşünen milletvekilleri bu mesajları destekliyorsa beğensinler ve yaysınlar bakalım, vekalet verenler beğendiklerinde hakaretten tutuklanabilirler, güç sizde  
 
1950
13.12.2022 13:17
Gültekin bey olmasa tam İçişleri Bakanı olacak Adam gibi Adam, Tarikatları doğduğuna pişman eder, sevgiler, gözlerinde öperim  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
2
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
3
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
5
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
6
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Borsa İstanbul'da yeni rekor
﻿Borsa İstanbul'da yeni rekor
﻿Borsa İstanbul'da yeni rekor
﻿Sahte para operasyonunda külçe altın ele geçirildi
﻿Sahte para operasyonunda külçe altın ele geçirildi
﻿Sahte para operasyonunda külçe altın ele geçirildi
﻿Doğum günü partisinin ardından ölü bulundu 
﻿Doğum günü partisinin ardından ölü bulundu 
﻿Doğum günü partisinin ardından ölü bulundu 
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.