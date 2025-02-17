Cemal Enginyurt, "Ben gidiyorum, yokum" dedi...Paylaştığı son mesaj dikkat çekti

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından 1 saat arayla attığı 2 mesaj gündeme bomba gibi düştü.

Enginyurt, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketleyerek "Tutuklu. Çiğdem Bayraktar Ör bir gazeteci, tarihçi, yazar, bir anne. Bir evlat haksız yere tutsak. Babası yaşam mücadelesi veriyor. Kızı annesiz. Adaletin olmadığı yerde hepimiz eksiliriz" paylaşımını yaptı.

Bu paylaşımdan 1 saat sonra İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ikinci bir paylaşım daha yaptı. Enginyurt "Değerli arkadaşlarım. Yurtdışında olacağım için bu hafta yokum. Herkese saygılar sunuyor, selamlarımı iletiyorum" dedi.