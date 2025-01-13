Cemal Enginyurt, Beşiktaş Belediyesi operasyonuna ilişkin konuştu! Herkes ne diyeceğini merak ediyordu…

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyona tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP’ye geçeceği son günlerde gündeme gelen Cemal Enginyurt, Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyona ilişkin, “CHP düşmanlığı Erdoğan'ın nefes borusu. Müzakere yok, Mücadeleye devam. ERDOĞAN TEKRAR CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAZ.” dedi.

ENGİNYURT: ERDOĞAN TEKRAR CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAZ

Son günlerde CHP’ye geçeceği gündeme gelen Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, Beşiktaş Belediyesi’ne ihale kaçakçılığı suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyona ilişkin sert konuştu. Enginyurt, X hesabından yaptığı açıklamada, “Hukuksuzluk var diye feryat etmek için geç kalındı.Hukuksuzluk Erdoğan'ın diğer adı. Başa gelince İsyan etmenin bir anlamı yok. Dün de söyledim,bugün de söylüyorum. CHP düşmanlığı Erdoğan'ın nefes borusu. Müzakere yok, Mücadeleye devam. ERDOĞAN TEKRAR CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAZ.” dedi.

Hukuksuzluk var diye feryat etmek için geç kalındı.Hukuksuzluk Erdoğan'ın diğer adı.

Başa gelince İsyan etmenin bir anlamı yok.

Dün de söyledim,bugün de söylüyorum. CHP düşmanlığı Erdoğan'ın nefes borusu.

Müzakere yok, Mücadeleye devam.

ERDOĞAN TEKRAR CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAMAZ. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) January 13, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer alıyor. Rıza Akpolat da Balıkesir'de gözaltına alındığı aktarıldı.

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